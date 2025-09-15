Bu hafta altın riskli! Yatırım analisti açıkladı

Altın fiyatları yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Ancak uzmanlar, bu hafta ons altın için yüksek volatilite ve risklere dikkat çekiyor. Goldman Sachs’tan ise dikkat çeken 4 bin dolar öngörüsü geldi.

ONS ALTIN YATAY BAŞLADI

Haftaya durgun bir başlangıç yapan ons altın, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimine dair belirsizliklerin gölgesinde işlem görüyor. Sabah saatlerinde 3626 – 3647 dolar aralığında dalgalanan ons altın, şu anda 3644 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altın için rekor tahmin: Dünyanın en prestijli bankalarından Goldman açıkladı!

Uzmanlar, teknik analizde 3623 dolar seviyesini kısa vadeli destek noktası olarak değerlendiriyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece ons altında 3674 dolar seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise ilk destek noktası olarak 3591 dolar öne çıkıyor.

GRAM ALTIN SABİT KALDI

Ons altındaki yatay görünüm, gram altına da yansıdı. Gram altın, yeni haftaya 4.848 TL seviyesinde başladı ve gün boyunca yatay bir görünüm sergiledi.

"BU HAFTA ALTINDA RİSKLER YÜKSEK"

Fed'in faiz indirimi beklentisi piyasaları karıştırdı

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasadaki mevcut durumu değerlendirerek, altın için teknik olarak boğa piyasasının devam ettiğini belirtti. Ancak Waterer, “Piyasada kısa süreli bir düzeltme ya da konsolidasyon dönemi, altının uzun vadede daha yüksek seviyelere ulaşması için sağlıklı bir zemin oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

Waterer ayrıca, “Bu haftaki en büyük risk, Fed’in faiz indirimi konusunda net ve güçlü sinyaller vermemesi olabilir” diyerek, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

GOLDMAN SACHS’TAN 4 BİN DOLAR TAHMİNİ

ABD merkezli finans devi Goldman Sachs, geçtiğimiz cuma günü yayımladığı piyasa analizinde, 2026 yılının ortasına kadar ons altının 4.000 dolara ulaşabileceğini öngördü. Kurum, bu tahminin yukarı yönlü riskler taşıdığını da belirtti.

Ancak, artan spekülatif alımların ortalamaya dönme eğilimi gösterdiğini kaydeden Goldman Sachs, bu durumun kısa vadede fiyatlarda taktiksel bir geri çekilme ihtimalini artırabileceği uyarısında bulundu.

CFTC (Vadeli İşlem Komisyonu) verilerine göre, 9 Eylül ile biten haftada spekülatörler net uzun pozisyonlarını 2.445 sözleşme azaltarak 166.417'ye düşürdü.