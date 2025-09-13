Fed'in faiz indirimi beklentisi piyasaları karıştırdı

Fed'in faiz indirimi beklentisi piyasaları karıştırdı
Yayınlanma:
New York borsası haftayı karışık tamamladı. Nasdaq rekor kırarken Dow Jones ve S&P 500 geriledi. Fed’in faiz indirimi beklentileri güçlenirken, Trump yönetiminin Fed üzerindeki hamleleri gündemde.

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,59 azalarak 45.834,22 puana, S&P 500 endeksi de yüzde 0,05 azalışla 6.584,29 puana indi.

Nasdaq endeksi ise yüzde 0,44 artışla 22.141,10 puan oldu ve kapanış rekorunu tazeledi.

Dün yayımlanan enflasyon ve iş gücü verilerinin ardından endekslerde rekor seviyelerin görüldüğü pay piyasalarında bugün karışık seyir izlendi.

Analistler, tüketici enflasyonundaki hızlanmanın ılımlı seyrettiğine dikkati çekerek, iş gücü piyasasına yönelik risklerin sürmesinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini haftaya en az 25 baz puan düşüreceğine kesin gözle bakılıyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimine ilişkin yasal süreç sürerken, Trump yönetimi dün temyiz mahkemesine başvurarak alt mahkemenin Cook’un görevde kalmasına izin veren kararının, Fed toplantısı öncesinde durdurulmasını talep etti.

Ayrıca ülke basınında, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine gelebilecek muhtemel isimlerle görüşmeler yaptığına yönelik haberler yer aldı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde 55,4 ile mayıs ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi de ülke ekonomisine ilişkin 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 1,9'dan yüzde 1,4'e çekerken, işsizlik oranına dair beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 4,5'e yükseltti.

Öte yandan ABD medyasında, Federal Ticaret Komisyonunun Amazon ve Google'ın reklam fiyatlandırma süreçlerine dair inceleme yürüttüğü haberi yer aldı. Amazon'un hisseleri yüzde 1'e yakın düşerken, Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri yatay seyir izledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Ekonomi
Avrupa borsaları haftayı karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları haftayı karışık seyirle kapattı
Bölgesel gerilim piyasayı karıştırdı
Bölgesel gerilim piyasayı karıştırdı