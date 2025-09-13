Fed'in faiz indirimi beklentisi piyasaları karıştırdı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,59 azalarak 45.834,22 puana, S&P 500 endeksi de yüzde 0,05 azalışla 6.584,29 puana indi.

Nasdaq endeksi ise yüzde 0,44 artışla 22.141,10 puan oldu ve kapanış rekorunu tazeledi.

Dün yayımlanan enflasyon ve iş gücü verilerinin ardından endekslerde rekor seviyelerin görüldüğü pay piyasalarında bugün karışık seyir izlendi.

Analistler, tüketici enflasyonundaki hızlanmanın ılımlı seyrettiğine dikkati çekerek, iş gücü piyasasına yönelik risklerin sürmesinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini haftaya en az 25 baz puan düşüreceğine kesin gözle bakılıyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimine ilişkin yasal süreç sürerken, Trump yönetimi dün temyiz mahkemesine başvurarak alt mahkemenin Cook’un görevde kalmasına izin veren kararının, Fed toplantısı öncesinde durdurulmasını talep etti.

Ayrıca ülke basınında, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine gelebilecek muhtemel isimlerle görüşmeler yaptığına yönelik haberler yer aldı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde 55,4 ile mayıs ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi de ülke ekonomisine ilişkin 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 1,9'dan yüzde 1,4'e çekerken, işsizlik oranına dair beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 4,5'e yükseltti.

Öte yandan ABD medyasında, Federal Ticaret Komisyonunun Amazon ve Google'ın reklam fiyatlandırma süreçlerine dair inceleme yürüttüğü haberi yer aldı. Amazon'un hisseleri yüzde 1'e yakın düşerken, Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri yatay seyir izledi.