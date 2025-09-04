Altın için rekor tahmin: Dünyanın en prestijli bankalarından Goldman açıkladı!

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki baskılar ve faiz indirimi beklentileri nedeniyle tarihi seviyelere yakın seyrini sürdürüyor. Dün 3.578 dolarla rekor kıran ons altın, bugün 3.564 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın ise sabah saatlerinde 4.722 TL’ye yükselerek yeni tarihi zirvesine ulaştı.

FED ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’i sürekli eleştirmesi ve Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimi, piyasaları tedirgin etti. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Mayıs ayında görevden ayrılacak olması ve yerine gelecek isim için başlayan arayışlar, belirsizliği artırdı.

GOLDMAN SACHS’TAN 5000 DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

ABD’li bankacılık devi Goldman Sachs, altının ons fiyatının 5.000 dolara çıkabileceğini duyurdu. Banka analistleri, Trump’ın hamleleri nedeniyle Fed’in bağımsızlığının zarar görmesi halinde yatırımcıların Hazine tahvillerinden çıkarak külçe altına yönelebileceğini belirtti.

Bloomberg’de yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:,

“Fed bağımsızlığının zedelendiği bir senaryo; daha yüksek enflasyona, hisse senedi ve tahvil fiyatlarında düşüşe, doların rezerv para statüsünün aşınmasına yol açacaktır. Buna karşılık altın, kurumsal güvene bağlı olmayan bir değer saklama aracıdır.”

2026 ORTASI İÇİN 4000 DOLAR TAHMİNİ

Goldman’ın yayımladığı notta, baz senaryoya göre altının 2026 ortasına kadar 4.000 dolara yükseleceği öngörüldü. Daha iyimser senaryoda fiyatın 4.500 dolara ulaşabileceği kaydedildi. ABD özel sektörünün sahip olduğu Hazine tahvillerinin yalnızca yüzde 1’inin altına yönelmesi durumunda ise fiyatın 5.000 dolar seviyesine çıkabileceği hesaplandı.

ALTIN EN GÜVENİLİR YATIRIM OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Külçe altın, bu yıl en güçlü performans sergileyen emtialardan biri oldu. Yıl başından bu yana üçte birden fazla değer kazanan altın, merkez bankalarının rezerv alımları ve Fed’in faiz indirimine gideceği beklentileriyle destekleniyor.

Goldman Sachs analistleri değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: