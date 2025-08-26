Son dakika | Borsa İstanbul'dan tarihi rekor!

Son dakika... Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. BIST 100 endeksi tarihi zirvesini 11.539 puana taşıdı.

BIST 100 İLK YARIDA KAZANÇLI KAPATTI

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,20 puan ve yüzde 0,17 artışla 11.497,01 puana yükseldi.

BANKACILIK ENDEKSİ FARK ATTI

Toplam işlem hacmi 72,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

En çok kazanç finansal kiralama faktoring oldu

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 1,58 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen yüzde 1,49 ile elektrik oldu.

BORSA İSTANBUL'DA YENİ ZİRVE

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yurt içindeki iyimser beklentilerle 11.539 puana ulaşarak yeni zirveyi görürken, endeks günün ilk yarısını küresel piyasalardan pozitif ayrışarak tamamladı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), açıkladığı verilere göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.