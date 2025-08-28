Son dakika | Altın rekor kırdı

Altın fiyatlarında tansiyon yükseldi. Bir süredir sakin ve düşüş trendinde olan altın son haftayı yüksek götürüyor. Gram altın 4 bin 500 olan eşiğinin sınırına geldi.

Gün içi rallisi yapan gramda ivme 4 bin 497 lirayı gösterdi. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu.

ONS DA KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da yükselişini sürdürdü. 3.407,80 dolar seviyesine çıkan ons altın, 8 Ağustos’tan bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı.

ABD VERİLERİ

Yatırımcıların odağında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası bulunuyor. ABD’de enflasyonla mücadele sürecindeki belirsizlikler devam ederken, Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile büyüme verileri bekleniyor.

Saat 14:45 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın % 0,23

ALIŞ(TL) 4.492,71

SATIŞ(TL) 4.493,11

Çeyrek Altın % -0,05

ALIŞ(TL) 7.318,00

SATIŞ(TL) 7.363,00

Altın (ONS) % 0,23

ALIŞ($) 3.404,73

SATIŞ($) 3.405,10