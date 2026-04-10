Son dakika | ABD enflasyonu belli oldu

Son dakika | ABD enflasyonu belli oldu
Son dakika verisi geldi... İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, doların ana vatanında fiyatları uçurdu. ABD'de mart ayı enflasyonu yıllık %3,3'e ulaşarak son dönemin en keskin yükselişlerinden birini yaptı.

Küresel ekonominin gözü kulağı bugün ABD’den gelecek verilerdeydi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Mart 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Bölgesel çatışmaların ve enerji krizinin gölgesinde açıklanan veriler, savaşın küresel tedarik zincirleri ve enerji fiyatları üzerindeki yakıcı etkisi ortaya çıktı.

BİR AYDA SERT SIÇRAMA: %2,4'TEN %3,3'E!

ABD’de Mart ayında TÜFE aylık bazda %0,9 artış gösterdi. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon %3,3 seviyesine ulaştı. Şubat ayında yıllık enflasyonun %2,4 olduğu hatırlandığında, sadece bir ayda yaşanan bu sert sıçrama, savaş sürecindeki fiyatlama davranışlarının ne kadar agresifleştiğini gösteriyor.

PİYASA BEKLENTİSİ NEYDİ?

Analistler, aylık bazda %1, yıllık bazda ise %3,4'lük bir artış bekliyordu. Verinin beklentilerin kıl payı altında gerçekleşmesi, piyasalarda "daha kötüsü olabilirdi" iyimserliği yaratsa da, %3,3'lük yıllık oran Fed'in (ABD Merkez Bankası) %2'lik hedefinden hala çok uzak.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA 'ENERJİ' AYRIŞMASI

Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu, kalıcı enflasyon eğilimini gösteren çekirdek TÜFE ise Mart ayında aylık %0,2, yıllık %2,6 artış kaydetti. Beklentiler çekirdek tarafın yıllık %2,7 olması yönündeydi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

