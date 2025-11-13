SOCaaS sahneye çıkıyor! Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir kurtuluş olduğu söyleniyor

Yayınlanma:
Analist firması Markets and Markets'ın tahminine göre, küresel SOC hizmet pazarı, incelenen dönemde %12,2'lik bileşik yıllık büyüme oranıyla, 2024'teki 7,37 milyar dolara kıyasla 2030 yılına kadar 14,66 milyar dolara ulaşacak.

SOCaaS pazarının büyümesinin temel itici güçleri, siber saldırıların artan karmaşıklığı ve sıklığıdır. Finans sektörü, sağlık hizmetleri ve devlet kurumları en ciddi siber güvenlik tehditleriyle karşı karşıyadır.

Öte yandan, yapay zekâ, nesnelerin interneti ve blok zinciri teknolojilerinin ortaya çıkışı gibi teknolojik gelişmeler hızla artıyor. Bu teknolojik gelişmeler, öngörücü tehdit analizi ve otomatik müdahale sistemlerini mümkün kılarak insan etkileşimine olan bağımlılığı azaltıyor ve müdahale sürelerini kısaltıyor.

kobi-guvenlik.jpg

Ayrıca, orkestrasyon, otomasyon ve müdahale (SOAR) gibi otomasyon alanındaki gelişmeler, siber güvenlik iş akışlarını basitleştiriyor, uyarı önceliklendirmesini artırıyor ve operasyonel karmaşıklığı azaltıyor. Bu yenilikler, kuruluşları dijital varlıklarını etkili bir şekilde korumak için SOCaaS'ı benimsemeye yönlendiriyor.

LİDER ROL OYNAYAN KOBİLER

2030 yılına kadar olan dönemde SOC hizmetinin büyümesine en büyük katkıyı küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) yapması bekleniyor. Bunun nedeni, giderek artan saldırgan siber saldırılar ve siber güvenlik yönetimi için yetersiz iç kaynakların bir araya gelmesidir.

ggvenlik-dijitaj.webp

SOCaaS, KOBİ'ler için uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Kendi SOC'lerini oluşturmak ve sürdürmek için önemli maliyetlere katlanmadan gelişmiş tespit, izleme ve olay müdahale hizmetlerine erişmelerini sağlar.

Ayrıca KOBİ'ler arasında yoğun dijitalleşme, uzaktan çalışma ve bulut hizmetlerinin kullanımı, kapsamlı güvenlik çözümlerine olan isteği artırıyor ve bu da bu kategoride SOCaaS'ın büyümesini sağlıyor.

HER ŞEYDEN ÖNCE BULUT ÇÖZÜMLERİ

SOCaaS söz konusu olduğunda bulut güvenliğinin önemli bir pazar payına sahip olması bekleniyor. Bunun nedeni açık: bulut altyapısı ve hizmetlerinin çeşitli sektörlerde yoğun kullanımı.

Uzaktan çalışma, hibrit ortamların kullanımı ve dijital dönüşüm girişimlerinin yerleşik hale gelmesiyle bulut hizmetlerine olan bağımlılık artıyor ancak bu durum kurumları siber saldırılar için verimli hedefler haline getiriyor.

Bu nedenle kuruluşlar, SOCaaS'a öncelik veriyor; hizmet olarak güvenlik, bulut sistemlerinde bulunan belirli risklerle başa çıkmalarına, verilerinin bütünlüğünü sağlamalarına ve sıkı düzenleyici gerekliliklere uymalarına olanak tanıyor.

Bulut güvenlik çözümlerinin ölçeklenebilirliği, uyarlanabilirliği ve maliyet etkinliği, onları her ölçekteki işletme için cazip hale getirerek pazar hakimiyetlerine katkıda bulunmaktadır.

COĞRAFİ DAĞILIM

Gelişmiş teknolojik altyapısı, sıkı düzenleyici çerçevesi ve artan siber güvenlik tehditleri nedeniyle Kuzey Amerika'nın tahmin döneminde en yüksek SOCaaS benimseme oranını sergilemesi bekleniyor.

Bölge, ABD ve Kanada gibi büyük ekonomilere ev sahipliği yapıyor ve buradaki işletmeler, güvenlik için IoT, blockchain ve yapay zeka gibi son teknolojiyi uygulamaya koymak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Raporda, özellikle fidye yazılımları ve kimlik avı olmak üzere artan sayıdaki siber saldırıların, sağlık, finans ve kamu sektörlerindeki sektörleri savunmalarını geliştirmeye yatırım yapmaya yönelttiği belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

