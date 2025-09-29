Şimşek oraya işaret etti: Büyükşehir olacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman’da katıldığı tarihi Meryem Ana Kilisesi restorasyon töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, Batman’ın hızla büyüdüğünü vurgulayarak kentin büyükşehir statüsüne kavuşacağı tarihi paylaştı.

TARİHİ AÇIKLADI

Batman’ın son yıllarda ekonomik ve sosyal alanda kaydettiği gelişime dikkat çeken Şimşek, kente raylı sistemin programa alındığını ve ulaşımda yeni yatırımların yapılacağını belirtti.

“Batman büyükşehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” diyen Bakan Şimşek, “Nüfusu 654 bin. İnanıyoruz ki önümüzdeki 7 ila 10 yıl arasında bugünkü trend devam ederse Batman 750 bin nüfusu aşacak ve büyükşehir statüsüne kavuşacak” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR OLMA KRİTERİ: 750 BİN NÜFUS

Türkiye’de mevcut yasal düzenlemelere göre bir ilin büyükşehir olabilmesi için nüfusunun 750 bin sınırını geçmesi gerekiyor. Batman bu eşiğe en yakın illerden biri olarak öne çıkarken, nüfus artış hızının devam etmesiyle kısa süre içinde büyükşehir olması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİR OLMA ŞARTLARI

Peki bir şehrin büyükşehir olabilmesinin şartları neler?

Nüfus Kriteri

En temel şart, il nüfusunun 750 bin ve üzeri olmasıdır.

TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri esas alınır.

Meclis Kararı ve Yasal Düzenleme

Bir ilin büyükşehir olması için TBMM’de yasa teklifi verilmesi gerekir.

Yasa tasarısı kabul edilip Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığında, ilgili il resmen büyükşehir statüsüne kavuşur.

İl Belediyesi Statüsünde Olma

Büyükşehir ilan edilecek ilin merkezinde mutlaka il belediyesi bulunmalıdır.

Yani ilçe belediyesi olan bir yer doğrudan büyükşehir olamaz.

İl Sınırlarının Belediye Sınırı Olması

2012’de çıkan yasa ile büyükşehirlerde belediye sınırları, il sınırlarıyla eşitlendi.

Bu nedenle büyükşehir ilan edilen ilin tüm ilçeleri, o büyükşehir belediyesine bağlı hale gelir.

BÜYÜKŞEHİR ADAYI İLLER HANGİLERİ?

Batman dışında da nüfus artışıyla dikkat çeken bazı iller, büyükşehir olma potansiyeli taşıyor. Bunlardan öne çıkanlar şunlar:

Aksaray – 430 bin nüfusuyla sanayi yatırımlarının merkezi haline geliyor.

Yozgat – Tarım ve ulaşım altyapısıyla dikkat çekiyor.

Karaman – Lojistik ve sanayi üssü olma potansiyeli bulunuyor.

Çorum – Ekonomik çeşitlilik ve göç dinamikleriyle öne çıkıyor.

Kütahya – Üniversite, sanayi ve kültürel mirasıyla büyükşehir adayları arasında gösteriliyor.