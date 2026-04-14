Şimşek IMF ve G20 zirvesine katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel finansın kalbi Washington’da maratona başlıyor.

Programın en dikkat çeken maddesi, Dünya Bankası ile imzalanacak olan İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi (INRAIL) finansman töreni olacak.

İSTANBUL’A 1,67 MİLYAR AVROLUK ‘RAYLI’ KAYNAK

Türkiye, stratejik öneme sahip INRAIL projesi için Dünya Bankası’ndan 1,67 milyar avro tutarında uygun koşullu finansman temin etti.

Projenin detayları şu şekilde:

Toplam Maliyet: Yaklaşık 8,3 milyar dolar.

Güzergah: Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek 127 kilometrelik elektrikli hat.

Kapasite Devrimi: Boğazdaki yük taşıma kapasitesi yılda 3 milyon tondan 50 milyon tona çıkacak.

Stratejik Hedef: Orta Koridor ve Irak Kalkınma Yolu’nu birbirine bağlayarak Türkiye’yi küresel bir lojistik üssü yapmak.

DÜNYA DEVLERİYLE ‘BORÇ VE GÜVEN’ PAZARLIĞI

Şimşek’in Washington trafiği sadece imza töreniyle sınırlı değil. AA'nın aktardığına göre Bakan, Türkiye’nin kredi notunu ve yatırım iştahını belirleyecek isimlerle masaya oturacak.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Katar, Lüksemburg ve Pakistan Maliye Bakanlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın tepe yöneticileriyle bir araya gelecek.

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile görüşerek Gümrük Birliği ve finansman başlıklarını değerlendirecek.