Sigaraya zam geldi: 105 lira oldu!

Yayınlanma:
Sigarada zam haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez BAT sigara grubuna zam geldi. Bu gruptaki sigaralardan en ucuzu 90 en pahalısı 105 lira oldu.

Sigara fiyatlarına bir zam haberi daha eklendi. British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigaralarda 19 Ekim itibarıyla fiyat artışı yapıldı.

EN UCUZ SİGARA 90 LİRA OLDU

Gelen zamla birlikte BAT grubundaki en ucuz sigaranın fiyatı 90 TL, en pahalı sigaranın fiyatı ise 105 TL oldu.

Son dönemde art arda gelen zamlarla birlikte sigara gruplarında zamlar sürerken, diğer firmalardan da benzer şekilde zam haberleri bekleniyor.

Öte yandan gelen zamla birlikte artık bir dal sigaranın fiyatı 5 lira olmuş oldu.

ZAM FIRTINASI 3 GÜN ÖNCE BAŞLADI

3 gün önce 3 sigara grubuna da zam gelmişti. Ardından diğer zamlar gelmeye başladı. Böylece sigarada ÖTV zammının ardından yeniden fiyat arttırmış oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

