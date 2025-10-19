Sigaraya zam geldi: 105 lira oldu!

Sigara fiyatlarına bir zam haberi daha eklendi. British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigaralarda 19 Ekim itibarıyla fiyat artışı yapıldı.

Sigaraya zam yağmuru başladı! Peş peşe açıkladı

EN UCUZ SİGARA 90 LİRA OLDU

Gelen zamla birlikte BAT grubundaki en ucuz sigaranın fiyatı 90 TL, en pahalı sigaranın fiyatı ise 105 TL oldu.

Son dönemde art arda gelen zamlarla birlikte sigara gruplarında zamlar sürerken, diğer firmalardan da benzer şekilde zam haberleri bekleniyor.

Son dakika | Sigaraya dev zam geldi!

Öte yandan gelen zamla birlikte artık bir dal sigaranın fiyatı 5 lira olmuş oldu.

ZAM FIRTINASI 3 GÜN ÖNCE BAŞLADI

3 gün önce 3 sigara grubuna da zam gelmişti. Ardından diğer zamlar gelmeye başladı. Böylece sigarada ÖTV zammının ardından yeniden fiyat arttırmış oldu.