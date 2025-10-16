Sigaraya zam yağmuru başladı! Peş peşe açıkladı

Yayınlanma:
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, birden fazla sigara grubuna zam geldiğini açıkladı. Dündar, yapılan zammı "Zam yağmuru başladı" diyerek duyurdu.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu" diyerek sigaraya zam geldiği duyurmuştu.

Aybaş'ın açıklamasının ardından Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar çok sayıda sigara grubuna gelen zamları peş peşe duyurdu.

"ZAM YAĞMURU BAŞLADI"

Sosyal medya hesabından sigaraya gelen zamları Dündar, "Zam yağmuru başladı" diyerek açıkladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığına göre yeni fiyatlar şöyle:

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

