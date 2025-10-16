Son dakika | Sigaraya dev zam geldi!

Son dakika | Sigaraya dev zam geldi!
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Sigara fiyatlarına yine zam geldi... Gelen yeni zam ile beraber en ucuz sigara 95 liraya çıktı.

Sık sık fiyatlarına zam gelen sigaraya bu sabah yine bir zam geldi. Zamların, Türkiye'deki tütün pazarı firmalarından Philips Morris grubuna geldiği öğrenildi. Firmaya ait sigara markalarının en ucuzunun 95 liraya, ortalama fiyatların ise 100-105 liraya yükseltildiği öğrenildi.

"HAYIRLI OLSUN MEMLEKETE"

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya gelen yeni zammı sosyal medya hesabından, "Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu" sözleri ile duyurdu.

ekran-goruntusu-2025-10-16-080807.png

Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

DALI 5 LİRA OLDU

En çok tercih edilen sigaranın paketi artık 100 lira. Yeni zam ile beraber artık bir dal sigara 5 liraya bedel.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye
Bakan Güler: TSK Gazze'de göreve hazır
Bakan Güler: TSK Gazze'de göreve hazır
AYM'nin Erdoğan kararına 'kamu yararı' ertelemesi
AYM'nin Erdoğan kararına 'kamu yararı' ertelemesi
Esenyurt'ta kahvehaneyi otomatik silahlarla taradılar!
Esenyurt'ta kahvehaneyi otomatik silahlarla taradılar!