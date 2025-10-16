Son dakika | Sigaraya dev zam geldi!

Sık sık fiyatlarına zam gelen sigaraya bu sabah yine bir zam geldi. Zamların, Türkiye'deki tütün pazarı firmalarından Philips Morris grubuna geldiği öğrenildi. Firmaya ait sigara markalarının en ucuzunun 95 liraya, ortalama fiyatların ise 100-105 liraya yükseltildiği öğrenildi.

"HAYIRLI OLSUN MEMLEKETE"

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya gelen yeni zammı sosyal medya hesabından, "Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu" sözleri ile duyurdu.

Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

DALI 5 LİRA OLDU

En çok tercih edilen sigaranın paketi artık 100 lira. Yeni zam ile beraber artık bir dal sigara 5 liraya bedel.