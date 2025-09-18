"Sandık korkusu mu, yatırım programı mı? Çelişkiler ortaya saçıldı!”

CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Gülcan Kış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan 2026–2028 Yatırım Programı’na sert sözlerle karşılık verdi.

“Meclis’e sunduğunuz projeleri bile tamamlayamamışken, hangi yüzle 3 yıllık hayaller satıyorsunuz?” diyen Kış, iktidarın vaatlerine güven kalmadığını belirtti.

“ÖNCELİK” VAADİ İFLASIN GÖSTERGESİ

Milletvekili Kış, özellikle Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı üzerinden eleştirilerini sürdürerek şunları dile getirdi:

“Sunumda bu projenin 2027’de tamamlanacağı belirtilmiş, ilerleme oranı ise yüzde 71 olarak açıklanmış. Ancak daha geçen yıl verdikleri sözlerin gereği yerine getirilmedi. Şimdi yeniden aynı hattı ‘öncelikli yatırım’ olarak sunmaları, AKP iktidarının geldiği çıkmazı gözler önüne seriyor. Bitmeyen projeleri tekrar pazarlamaya çalışmak, artık devletin iflas beyanıdır.”

MERSİN’İN LİMANI SADECE MANŞETTE KALDI

Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı hakkında yapılan açıklamalardaki tutarsızlığa da dikkat çeken Kış, şu ifadeleri kullandı:

“Mersin için stratejik öneme sahip olan Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı, kamuoyuna ‘öncelikli yatırım’ olarak duyuruluyor. Ancak bütçe sunumunda ne ayrılmış bir ödenek var, ne de bir takvim. Mersin halkının geleceği için kritik bu yatırımı yalnızca manşetlerle sınırlı tutmak, hem Meclis’i hem halkı yanıltmaktır.”

YOLLARDA YENİ YATIRIM YOK, SADECE ONARIM VAR

Karayolları projelerinde de vaatlerle sunulan yatırımların aksine, yalnızca mevcut yolların bakımına dair planlar olduğunu söyleyen Gülcan Kış, şöyle konuştu:

“Kamuoyuna sürekli 'sorunları çözeceğiz' açıklamaları yapılıyor. Ancak Meclis'e sunulan belgelerde sadece mevcut otoyolların onarımı yer alıyor. Yeni projeler, genişletme çalışmaları ya da dar boğazların giderilmesine dair hiçbir somut adım yok. Bu tablo, vatandaşın açıkça yanıltılması anlamına gelir.”

“ÜLKE SAVRULUYOR, HALKIN EMEĞİ RANTA KURBAN EDİLEMEZ”

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin mevcut iktidar döneminde kaynaklarını yitirdiğini vurgulayan Kış, eleştirilerini şu cümlelerle sürdürdü:

“Ülke artık savrulmuş durumda, elde avuçta ne kaldıysa satılıyor. AKP iktidarının kontrolsüz hırsı, halkın emeğiyle inşa edilen köprüleri, otoyolları, limanları bile seçim endişesiyle pazarlık konusu haline getirdi. Bu yapılar, sandık korkusuna feda edilemez.”

“BU ÜLKE ARTIK BOŞ VAATLERE KANMAZ”

CHP’li Kış, sözlerini Ulaştırma Bakanı’na seslenerek şu ifadelerle tamamladı:

“Sayın Bakan, daha 2025 yatırım bütçesinde yer alan taahhütlerinizi bile yerine getirmemişken, 2028'e yönelik pembe senaryolar yazmanız inandırıcılıktan uzak. Bu millet artık boş vaatlere aldanmaz. İktidarın son günlerini yaşadığını görüyoruz. Ulaştırma politikası artık hayal pazarlamakla değil, halkın gerçek sorunlarına çözüm sunmakla yükümlüdür.”