Saatler kaldı: Altının rotası belli olacak!

Haftayı hiçbir gününü rekorsuz bırakmayan altın fiyatlarında, gram altın 3 ayın en iyi performanısını sergilerken ons altın zirveden inmek bilmedi. Alım satım yapacaklar ve yatırımcıla altında rotanın yukarı mı aşağı mı yoksa sabit mi olacağını merak ediyor.

Altın fiyatları şimdiye kadar, hem Fed'in bu ay açıklayacağı faiz kararında indirim beklentisi hem ABD verilerine bağlı olarak yüksek seyretti. Belirsizlik ortamında altın güvenli liman konumunu yeniden test ederek sağlamasını aldı.

Piyasaların odaklandığı ve altındaki yükselişte etkili olan verilerden biri olan ABD tarım dışı istihdam verisi saat 15.30'da açıklanacak. Kritik ekonomik veri öncesinde altında yukarı yönlü hareketlilik sürerken, yatırımcılar yeni rekorların gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

KÜRESEL PİYASALAR ABD İSTİHDAM VERİSİNE KİLİTLENDİ

Uluslararası piyasaları etkileyen gelişmeler, para piyasalarında dalgalanmalara yol açıyor. Bugün açıklanacak olan ve pandemi döneminden bu yana en zayıf istihdam artışını göstermesi beklenen tarım dışı istihdam raporu, yatırımcılar açısından büyük önem taşıyor.

Söz konusu verinin, iş gücü piyasasında bir yavaşlama sinyali vermesi halinde, ABD borsalarında sert satışlar ve düzeltmeler yaşanabileceği öngörülüyor. Beklentilerin altında kalan istihdam ya da üzerinde gelen işsizlik oranı, resesyon endişelerini tetikleyebilir. Bu tür bir senaryo, dolar üzerinde ani dalgalanmalara neden olurken, değerli metallerde sert fiyat hareketlerine kapı aralayabilir.

ALTIN YATIRIMCILARI 15.30'A KİLİTLENDİ

Altında 3 ayın en iyisi: Rekorlar serisinin sonu ne olur?

Hafta başından bu yana yükseliş trendinde olan altın fiyatları, kritik veriler öncesinde kademeli şekilde yükseliş gösteriyor. 3 Eylül Çarşamba günü ons altın 3.578 dolara çıkarak tüm zamanların zirvesine ulaştı. Bugünün sabah seansında ise saat 08.21 itibarıyla 3.558 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTINDA YENİ ZİRVELER

Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü ivme ve ons altındaki artış, gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. 3 Eylül’de 4.736 TL’ye ulaşarak rekor kıran gram altın, bugün saat 08.21 itibarıyla 4.717 TL seviyelerinde işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN FARKI SÜRÜYOR

Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt

Kapalıçarşı ile resmi altın fiyatları arasındaki fark dikkat çekmeye devam ediyor. Resmi verilere göre gram altın 4.717 TL'den satılırken, Kapalıçarşı’da bu rakam 4.752 TL’ye kadar çıkıyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında gün içinde hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.