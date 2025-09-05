Altında 3 ayın en iyisi: Rekorlar serisinin sonu ne olur?

Gram altın haftanın son işlem gününe de rekor kırarak başladı. Tüm haftayı aralıksız rekorlarla götüren gram altın böylece son 3 ayın en iyi performansını sergiledi.

Altın belirsizlik ve risk ortamında güvenli liman konumunu teyit ediyor. Bir yandan ABD’de bu ay faiz indirimi beklentilerinin artması bir yandan bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, güvenli liman altına talebi arttırdı. Böylece altın fiyatları yükseldi. Gram altın yüzde 0,6 değer kazanarak 4 bin 720 lirayı aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel piyasalarda ons altın da 3 bin 557 dolara yükselirken, ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcıların güvenli liman talebinin arttığı görüldü.

FED ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’i sürekli eleştirmesi ve Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimi, piyasaları tedirgin etti. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Mayıs ayında görevden ayrılacak olması ve yerine gelecek isim için başlayan arayışlar, belirsizliği artırdı.

GOLDMAN SACHS’TAN 5000 DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

ABD’li bankacılık devi Goldman Sachs, altının ons fiyatının 5.000 dolara çıkabileceğini duyurdu. Banka analistleri, Trump’ın hamleleri nedeniyle Fed’in bağımsızlığının zarar görmesi halinde yatırımcıların Hazine tahvillerinden çıkarak külçe altına yönelebileceğini belirtti.

Bloomberg’de yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Fed bağımsızlığının zedelendiği bir senaryo; daha yüksek enflasyona, hisse senedi ve tahvil fiyatlarında düşüşe, doların rezerv para statüsünün aşınmasına yol açacaktır. Buna karşılık altın, kurumsal güvene bağlı olmayan bir değer saklama aracıdır.”

2026 ORTASI İÇİN 4000 DOLAR TAHMİNİ

Goldman’ın yayımladığı notta, baz senaryoya göre altının 2026 ortasına kadar 4.000 dolara yükseleceği öngörüldü. Daha iyimser senaryoda fiyatın 4.500 dolara ulaşabileceği kaydedildi. ABD özel sektörünün sahip olduğu Hazine tahvillerinin yalnızca yüzde 1’inin altına yönelmesi durumunda ise fiyatın 5.000 dolar seviyesine çıkabileceği hesaplandı.

ALTIN EN GÜVENİLİR YATIRIM OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Külçe altın, bu yıl en güçlü performans sergileyen emtialardan biri oldu. Yıl başından bu yana üçte birden fazla değer kazanan altın, merkez bankalarının rezerv alımları ve Fed’in faiz indirimine gideceği beklentileriyle destekleniyor.

Goldman Sachs analistleri değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: