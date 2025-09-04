Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt

Çok nadir durumlarda düşüşe geçen altın, sürekli yükselmesiyle güvenli liman olarak adlandırılıyor. Altın, sson günlerde Türkiye'nin iç siyasetinde ve dışarı ABD Başkanı Donald Trump ile Fed yöneticileri arasında yaşanan gerilimlerin ardından yine rekorlar kırdı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile altın yatırımcılarının bu süreçte ne yapması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Memiş, altın için 4 aylık bekleme sürecinin sona erdiğini belirterek, “Eylül ayı itibarıyla Kasım ayına kadar yeni bir yükseliş dalgasına hazırlanmamız gerekiyor. Altın fiyatları yılbaşından bu yana artışta. Gram altın TL fiyatı, yurt içi piyasalarında fiziki altın 3 bin 050 lira seviyesinden yıla başladı. Dün 4 bin 798 lira seviyesine kadar yükseldi. Yani 8 ayda gramda bin 748 TL’lik değer artışı gördük” diye konuştu.

"KASIM AYINA DİKKAT!"

Kasım ayına kadar sürecek yeni yükseliş trendine işaret ederek, dolar/TL kurunun da gram altın üzerinde belirleyici olacağını ifade eden Memiş, “Yıl sonuna kadar dolar/TL için 45 TL seviyesi beklendiği için haliyle gram altın fiyatı da buradan destek alarak yükseliş trendinde olacak. 4 bin 500 TL seviyesi yukarı kırıldıktan sonra kademeli yükselişlere odaklanacağız. 4 bin 650, 4 bin 750, 4 bin 850 ve devamında 5 bin TL seviyesi kademeli hedefler olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, alım için kısa vadede uygun bir ortam olmadığına dikkat çekerek, "Satalım mı?" sorusunun yanıtını merak edenler için "Kasım ayına kadar elde tutmaya devam etmemiz gerek" dedi.

ALIM-SATIM İÇİN HANGİ HAFTA DAHA UYGUN?

Altın alım-satım için hangi haftanın daha uygun olduğu konusunda da değerlendirmelerde bulunan Memiş, kar satışlarını beklemek için hafta altın almanın uygun olmadığını savundu.

Memiş, değerlendirmelerini şu sözlerle noktaladı:

“Şu anda gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 4 bin 705 TL. 4 bin 650 kritik destek seviyesi. Bu seviyeler görülebilir, biraz daha aşağı çözülmeler yaşanabilir. Ama dediğim gibi bu hafta alım için uygun bir zemin olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki haftayı tekrar görmek isterim.”