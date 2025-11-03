Rekor kırdı: Erkek giyim ilk sırada!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Ekim ayında fiyatı en çok artan ürün grubu erkek giyim oldu. Erkek giyimdeki fiyat artışı %15,18 olarak kaydedilirken, bu oran ayın “zam şampiyonu” olarak öne çıktı.

GİYİM GRUBUNDA ARTIŞ REKORU

TÜİK verilerine göre kadın giyimde %13,91, çocuk giyimde %13,83 oranında fiyat artışı yaşandı. Giyim grubu genelinde yaşanan bu yükseliş, ekim enflasyonuna da önemli ölçüde yansıdı.

Ay boyunca fiyatı en fazla artan diğer ürünler arasında:

Taze sebzeler (patates hariç): %13,77

Toz kakao: %11,40

Kadın ayakkabısı: %10,51

Çocuk ve bebek ayakkabısı: %9,52

Taksi ile şehir içi ulaşım: %8,70

Makarna çeşitleri: %7,83

Pirinç: %6,93

Bu tablo, özellikle gıda ve ulaşım kalemlerindeki fiyat artışlarının ekim ayında da hız kesmediğini gösterdi.

EN FAZLA UCUZLAYAN ÜRÜNLER

Ekimde fiyatı en çok düşen ürün grubu ise evcil hayvanlarla ilgili ürünler oldu. Bu kalemde fiyatlar %8,74 oranında geriledi.

Ucuzlayan diğer ürün ve hizmetler ise şöyle sıralandı:

Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: %−7,62

Hava yolu taşımacılığı: %−7,27

Dondurma: %−4,61

Küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.): %−4,01

Otel ve pansiyon konaklamaları: %−2,79

Patates: %−1,85

Sağlık sigortası: %−1,71

Köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil ulaştırma hizmetleri: %−1,28

Taze meyveler: %−1,19

GİYİM VE GIDA ENFLASYONU ÖNE ÇIKTI

Uzmanlara göre mevsimsel geçiş dönemine denk gelen ekim ayında, giyim ve gıda fiyatlarındaki yükseliş, genel enflasyon üzerinde en belirgin etkiyi oluşturdu.