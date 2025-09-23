Reel sektörün devasa açığı sürüyor kur riski yüksek

Reel sektörün döviz açığında 3 ,8 milyar dolarlık gerileme yaşandı. Ancak sektörün 182,6 milyarlık devasa açığı sürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 dönemine ilişkin Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerini açıkladı. Buna göre reel sektörün net döviz pozisyon açığı temmuzda 182,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Haziran 2025’te 185,8 milyar dolar olan açık böylece 3,8 milyar dolar azalmış oldu. Ancak devasa açık halen duruyor.

VARLIKLAR ARTTI

Temmuz ayında finans dışı firmaların döviz varlıkları bir önceki aya göre 3 milyar 796 milyon dolar yükseldi. Bu artışta en büyük payı ihracat alacaklarındaki 1 milyar 519 milyon dolarlık yükseliş aldı. Yurt içi bankalardaki mevduatlar 984 milyon dolar, yurt dışı sermaye yatırımları 767 milyon dolar, türev varlıklar 381 milyon dolar ve menkul kıymetler 145 milyon dolar arttı.

YÜKÜMLÜLÜKLER NEREDEYSE SABİT

Aynı dönemde yükümlülüklerde sadece 17 milyon dolarlık sınırlı bir artış kaydedildi. İthalat borçları 766 milyon dolar, türev yükümlülükler 244 milyon dolar, yurt içinden sağlanan krediler ise 26 milyon dolar yükselirken, yurt dışından sağlanan kredilerde 1 milyar 20 milyon dolarlık azalma görüldü.

VADE YAPISINDA DEĞİŞİM

Kredi vadesi açısından bakıldığında, yurt içinden kullanılan kısa vadeli krediler 528 milyon dolar düşerken, uzun vadeli krediler 554 milyon dolar arttı. Yurt dışı kaynaklı kısa vadeli krediler 851 milyon dolar artış gösterirken, uzun vadeli kredilerde 1 milyar 104 milyon dolarlık azalış kaydedildi.

Temmuz ayında kısa vadeli varlıklar 137,8 milyar dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 131,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Böylece kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası 6,65 milyar dolara yükselerek, bir önceki aya göre 2,24 milyar dolar artış gösterdi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 seviyesinde kaldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

