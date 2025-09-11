Kura döviz yaktılar: Altınla kaybı kapattılar!

CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atanmasıyla başlayan kurultay krizi, siyasi dengelerin yanı sıra ekonomik göstergeleri de sarsarak piyasalarda belirsizliği artırdı.

Öncesinde 19 Mart’ta kuru baskılamak için kullanılan rezervler, ekonomi yönetiminin vergiler ve cezalarla topladığı kaynaklarla telafi edilmeye çalışılırken, yeniden rezerv kayıpları yaşanmaya başladı. İktidarın yarattığı siyasi kriz sonrası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yeniden kuru korumak üzere rezervleri devreye aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri düşüşünü sürdürdü. Altın rezervleri ise yükseliş kaydetti.

TCMB haftalık verilerine göre, 5 Eylül ile sona eren haftada döviz rezervleri 1 milyar 856 milyon dolar azalarak 91 milyar 31 milyon dolardan 89 milyar 176 milyon dolara indi.

ALTINLA KAYBI KAPATTILAR!

Altın rezervleri 87 milyar 326 milyon dolardan 90 milyar 931 milyon dolara çıktı.

Böylece toplam rezervler 178 milyar 357 milyon dolar olan seviyesinden, 180 milyar 106,8 milyon dolara gelerek yeni bir zirve yaptı.

Bir önceki hafta 73 milyar 629 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 548 milyon dolar azalarak 71 milyar 82 milyon dolara geldi.