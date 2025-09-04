Döviz rezervleri geriledi altın Merkez'i kurtardı

Döviz rezervleri geriledi altın Merkez'i kurtardı
Yayınlanma:
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi bir yükseliş yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında 2 milyar dolar artış kaydederek 178,36 milyar dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak tarihi rekorunu yeniledi.

DÖVİZ REZERVLERİNDE SINIRLI GERİLEME

TCMB’nin açıkladığı haftalık verilere göre, söz konusu haftada brüt döviz rezervleri 59 milyon dolar azaldı. 91 milyar 90 milyon dolar seviyesinde olan rezervler, 91 milyar 31 milyon dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİNDE ARTIŞ

Altın rezervleri ise aynı dönemde yükseliş gösterdi. 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara çıkan altın varlıkları, toplam rezervlerdeki artışın ana etkeni oldu.

NET ULUSLARARASI REZERVLERDE YÜKSELİŞ

Bir önceki hafta 71 milyar 756 milyon dolar olarak açıklanan net uluslararası rezervler, 29 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 873 milyon dolar artışla 73 milyar 629 milyon dolara yükseldi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Ekonomi
TMSF el koymuştu: Icrypex'da tüm işlemler açıldı
TMSF el koymuştu: Icrypex'da tüm işlemler açıldı
Simide zam geldi!
Simide zam geldi!
Türk Lirası'nın reel değeri arttı
Türk Lirası'nın reel değeri arttı