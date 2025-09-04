Döviz rezervleri geriledi altın Merkez'i kurtardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında 2 milyar dolar artış kaydederek 178,36 milyar dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak tarihi rekorunu yeniledi.

DÖVİZ REZERVLERİNDE SINIRLI GERİLEME

TCMB’nin açıkladığı haftalık verilere göre, söz konusu haftada brüt döviz rezervleri 59 milyon dolar azaldı. 91 milyar 90 milyon dolar seviyesinde olan rezervler, 91 milyar 31 milyon dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİNDE ARTIŞ

Altın rezervleri ise aynı dönemde yükseliş gösterdi. 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara çıkan altın varlıkları, toplam rezervlerdeki artışın ana etkeni oldu.

NET ULUSLARARASI REZERVLERDE YÜKSELİŞ

Bir önceki hafta 71 milyar 756 milyon dolar olarak açıklanan net uluslararası rezervler, 29 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 873 milyon dolar artışla 73 milyar 629 milyon dolara yükseldi.