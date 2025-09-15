Piyasalar nasıl tepki verecek? Kurultay davası ve ihtimaller...

Siyasetin ve ekonominin gündeminde CHP Kurultay iptali davası var. Piyasaların odaklandığı davada gözler mahkemeden çıkacak karara çevrildi.

Geçtiğmiz günlerde CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum atanmasının ardından Borsa İstanbul'da büyük sarsıntı olmuştu. BIST100 bir günde 5 puan kaybetmiş, devam eden günlerde BIST 10 bin 270'e kadar gerilemişti.

Siyasi gerilimin yarattığı endişe yurt içi para piyasalarında satış baskısı başlattı. Küresel piyasalar ABD merkezli ekonomik dalgalanmalara şahitlik ederken içeride CHP'ye yönelik siyasi kararlar belirleyici oluyor.

Yurt içi piyasalar yeni haftaya sakin bir seyirle girerken, yatırımcıların odağında bugün görülen CHP Kurultay iptali davası yer aldı. Haziran sonunda davanın ertelenmesiyle oluşan pozitif hava, 2 Eylül’de CHP İstanbul İl Kongresi iptal edilince bozulmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Borsa İstanbul, iki haftada yaklaşık %8 oranında değer kaybetti. TL tahvillerde dalgalanma sürerken, Dolar/TL tarafında ise TCMB’nin müdahalesiyle sınırlı hareketler görüldü.

15 Eylül sabah saatlerinde BIST 100 endeksi %0,95 artışla 10.472 puana yükselirken, bankacılık endeksi de %1,5'e yakın alıcılı seyrediyor. Dolar/TL kuru %0,04’lük artışla 41,37, Euro/TL ise %0,06 primle 48,60 seviyelerinde işlem görüyor.

MAHKEMEDEN ÇIKACAK 3 FARKLI KARAR PİYASALARI NASIL ETKİLER?

Ekonomim'den Şenay Zeren'e davanın piyasaya etkilerini değerlendiren Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy, olası üç farklı senaryoyu yorumladı:

1. OLASILIK: DAVANIN ERTELENMESİ

Davanın ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda, piyasalar üzerindeki belirsizlik bir süre daha sürecek. Bu ortamda Borsa İstanbul’da sınırlı geri çekilmeler yaşanabilir. Ancak ertelenme sonrası siyasi aktörlerden gelecek açıklamalar belirleyici olacak. Eğer 21 Eylül'deki olağanüstü kurultayın önünün açıldığı mesajı net şekilde verilirse, piyasa üzerindeki baskı geçici olabilir. Bu nedenle Özsoy, yatırımcıların acele karar vermemesi gerektiğine dikkati çekti.

Piyasalar CHP Kurultay davasına kilitlendi

2. OLASILIK: TEDBİR VE KAYYIM KARARI

Mahkemenin tedbir kararı vermesi halinde olağanüstü kurultay yapılamayacak ve bu durum CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görevinin sona ermesi anlamına gelecek. Bu senaryoda piyasalarda ciddi bir türbülans yaşanması bekleniyor. Borsada devre kesici sisteminin devreye girmesi, Dolar/TL kurunda sert yükseliş ve Merkez Bankası’nın müdahalesi olasılık dahilinde. Özsoy, bu durumun ekonomik açıdan en sarsıcı sonuçları doğurabileceğini ifade etti.

3. OLASILIK: DAVANIN REDDEDİLMESİ

Avrupa borsaları haftayı karışık seyirle kapattı

Davanın reddi halinde, belirsizlik ortadan kalkacağı için piyasalarda pozitif bir hava hakim olabilir. Özellikle borsa tarafında alıcılı bir görünüm öne çıkabilir. Özsoy, bu durumda BIST 100 endeksinin 10.800 puanı test edebileceğini, orta vadede ise yabancı yatırımcıların ilgisinin yeniden artabileceğini belirtiyor. Bu senaryo, hafta genelinde yukarı yönlü bir borsa hareketini beraberinde getirebilir.