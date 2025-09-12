Avrupa borsaları haftayı karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları haftayı karışık seyirle kapattı
Yayınlanma:
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,09 değer kaybederek 554,84 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 artışla 7.825,24 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 değer kazanarak 42.566,41 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 değer kaybıyla 23.698,165 ve İngiltere'de 0,15 düşüşle 9.283,29 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 1,173 oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

