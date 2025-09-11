Perakende satışlar temmuzda arttı

Yayınlanma:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 11,6, perakende satış hacmi yıllık yüzde 13,0 arttı.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, ticaret satış hacmi 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 11,4, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,0 arttı.

'TÜİK'in yalanını hiç kimse yutmuyor': Cebindeki paraya bakan sözünü sakınmadı'TÜİK'in yalanını hiç kimse yutmuyor': Cebindeki paraya bakan sözünü sakınmadı

Ticaret satış hacmi 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 6,5 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 10,0, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 azaldı.

Kaynak:ANKA

