'TÜİK'in yalanını hiç kimse yutmuyor': Cebindeki paraya bakan sözünü sakınmadı

Temmuz ayında enflasyon oranı %2,06 olarak açıklanmıştı. TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı verilerine göre az miktarda da olsa gerileyen enflasyon aylık bazda %2,04 oranında artış gösterirken yıllık bazda %32,95 seviyesine ulaştı.

TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı verileriyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı hesabında ilk iki aylık dönem tamamlandı. Toplamda %4,1 oranında enflasyon oluştu. Maaşlara enflasyon farkı yansıtılabilmesi için en az %4,92’lik bir enflasyon oluşması gerekirken Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait veriler tamamlandığında, memur ve emeklilere uygulanacak net zam oranı da ortaya çıkacak.

Açıklanan veriler enflasyon farkı sınırını zorladığı gibi vatandaşın da sabrını zorlarken kendisine uzatılan mikrofona konuşanlar TÜİK'e çok sert çıktı.

CEBİNDEKİ PARAYA BAKAN SÖZÜNÜ SAKINMADI

Emekli olduğunu ve ticaretle uğraştığını söyleyen bir vatandaş, TÜİK'in enflasyon verisine ilişkin olarak, "İnsanlar aç geziyor ama TÜİK'e bakarsan güllük gülistanlık. O ne kadar düşük gösterirse hükümet insanlara o kadar pembe bir yaşam gösteriyor. TÜİK, yalan makinesi. Kurulmuş Kızılay'da yalan makinesi devam edip gidiyor" dedi.

TÜİK'in enflasyon hesaplamasında yer alan ve en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunda yıllık değişim en fazla konutta oldu. Ağustos ayında enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre konutta yüzde 53,17 oranında arttı. Temel ihtiyacı olan konuta sahip olma fikrinden bu ayda uzaklaşan vatandaş isyan etti. O vatandaş "İnsanlar eskiden ev alabiliyordu şimdi hiç kimse alamıyor. Var mı alan? İnsanlar simidi zor alıyor, evi nasıl alacağız. 20 sene çalışıyor, ev yok, hiçbir şey yok" diyerek artan hayat pahalılığına tepki gösterdi.

'TÜİK'İN YALANINI HİÇ KİMSE YUTMUYOR'

Emekli olduğunu ve aynı zamanda ticaretle uğraşmaya devam ettiğini söyleyen vatandaş, "TÜİK, kuruldu kurulalı vatandaşa yalanını yutturmaya çalışıyor. Hiç kimse yutmuyor" dedi.

"Görüyorsunuz emeklilerin halini" diyen vatandaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar aç geziyor ama TÜİK'e bakarsan güllük gülistanlık. O ne kadar düşük gösterirse hükümet insanlara o kadar pembe bir yaşam gösteriyor. Bir tane şeftali 45 lira. Sen doğmadan önce 5 kilo şeftali 10 lira veya 5 liraydı. Kirazın 8 tanesi 80 lira. Onun için TÜİK ne derse desin yalan."

"TÜİK 0 DA GÖSTERSE VERECEKLERİ ZAM BELLİ"

TÜİK'in enflasyon hesaplamasına göre emekli, işçi ve memur maaş zam oranlarının belirlenmesine ilişkin de konuşan vatandaş, "TÜİK yüzde 0 da gösterse zaten verecekleri zam bellidir, beyninde oluşmuştur. Yüzde 150 de gösterse vereceği zam belli. Her şey meydanda. Ben karşı çıkıyorum, insanlar geçinemiyor aç, diye. Cebinde 10 lirası olmayan kişi gidiyor, 'Ooo çok güzel ya. Siyaset çok sevmem de biz reisimizi...' diyor. Vay reisiniz başınızı yesin. TÜİK, yalan makinesi. Kurulmuş Kızılay'da yalan makinesi devam edip gidiyor" ifadesini kullandı.

"HİÇ KİMSE EV ALAMIYOR"

Ulus'ta seyyar esnaflık yapan bir vatandaş, "Konut fiyatları etkiliyor tabii. İnsanlar hiçbir şey alamıyorlar. Eskiden mesela 100 bin TL'ye ev alıyordun şu anda 3-4 milyon TL bir evin fiyatı. 5-6 milyon TL'ye veriyor. Yazık günah. İnsanlar eskiden ev alabiliyordu şimdi hiç kimse alamıyor. Var mı alan? İnsanlar simidi zor alıyor, evi nasıl alacağız. 20 sene çalışıyor, ev yok, hiçbir şey yok. Devletin bunlara önlem alması gerekiyor. Yumurta bak 100 liraydı. Okullar açıldı 150 liraya verdiler. Başka yerde de 200 lira. Gerçekten çok pahalı" dedi.

"ASGARİ ÜCRETLE ÇOCUK MU OKUTSUN, YOLA MI GİTSİN"

"Hangisi emekliyi hesap ediyor" diyen emekli bir vatandaş ise, "Emekliyi kim soruyor? Emekliyi unuttular. Kurban olduğum Allah'ım onlara da o günleri gösterecek" diye konuştu.

Ev kiralarının düşmesi gerektiğini söyleyen Yusuf Derin, kiraların düşmesiyle insanların braz rahatlayabileceğini dile getirdi. Derin, "Herkes zor durumda. Aldığı asgari ücretle ev mi versin, çocuğu mu okutsun, yola mı gitsin" dedi. İşsiz olduğunu ve kalp hastası olması nedeniyle emekliliğe başvurduğunu belirten Derin, 7 aydır emeklilik beklediğini ifade etti.

"HAK ETMİYOR BU VATANDAŞ"

Bir başka emekli vatandaş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının birçok şeyi etkilediğini kaydederek her şeyin çok pahalı olduğunu savundu. Emekli vatandaş, "Hak etmiyor bu vatandaş. Zamanında vergisini vermiş ve daha alıyorsunuz da... Ama onlara göre bir şey yok tabii. Kendi kafalarına göre indiriyorlar, çıkarıyorlar. Bunların hepsi düzenbaz ya" dedi.