Özgür Erdursun net konuştu: Ocak 2026'dan sonra borçlanmada tarihi artış olacak!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Geç kalanların emeklilik maliyeti yaklaşık iki katına çıkacak” başlıklı yazısında, 2025 yılının emeklilik açısından son ekonomik avantaj yılı olduğuna dikkat çekti. Erdursun’a göre, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme sonrasında borçlanma maliyetlerinde tarihi bir artış yaşanacak.

BORÇLANMA MALİYETLERİNDE TARİHİ ARTIŞ GELİYOR

Erdursun, geçmiş hizmetlerin isteğe bağlı olarak prim ödenerek değerlendirilebildiği borçlanma hakkının, çalışanlar için hem emeklilik tarihini öne çekme hem de eksik prim tamamlama imkânı sunduğunu belirtti. Ancak 2026 itibarıyla bu maliyetlerde ciddi artış yaşanacağını ifade eden Erdursun, “Bu artış sıradan bir zam değil; bazı borçlanmalarda tek, bazılarında ise çift yönlü etki yaratacak” dedi.



TEK VE ÇİFT ARTIŞLI BORÇLANMA TÜRLERİ

Dünya Gazetesi’nde yayımlanan yazısında Erdursun’a göre, borçlanma hakkı olan süreler artış yönünden iki gruba ayrılacak.

İlk grupta sadece asgari ücret artışına bağlı olarak maliyet yükselecek borçlanmalar yer alıyor. Bu grupta oran sabit kalacak, sadece brüt asgari ücretteki artış maliyeti yükseltecek:

Doğum borçlanması (%32 oran sabit)

Yurtdışı borçlanması (çalışma, işsizlik ve ev kadınlığı süreleri – %45 oran sabit)

İkinci grupta ise hem oran artışı hem de asgari ücret zammı devreye girecek. Erdursun, bu borçlanma türlerinde 1 Ocak 2026 itibarıyla oranların %32’den %45’e çıkacağını ve buna asgari ücret artışının da ekleneceğini vurguladı. Bu “çift artışlı” grupta yer alan süreler şunlar:

Askerlik borçlanması

Avukatlık stajı süreleri

Doktora ve tıpta uzmanlık dönemleri

Fahri asistanlık dönemleri

Kamu personelinin ücretsiz izin süreleri

Seçim nedeniyle görevden ayrılanların açıkta geçen süreleri

1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışında resmi öğrenci olarak geçirilen süreler

Tarım Bağ-Kur ve vergi/oda kaydı olup tescil edilmemiş süreler

Kısmi süreli çalışanların eksik günleri

Grev, lokavt ve tutuklulukta geçen süreler

Rakamlarla etkisini anlatan Erdursun, 2025 yılı için brüt asgari ücretin 26.005,50 TL olduğunu hatırlattı. Buna göre günlük kazanç 866,85 TL. Mevcut oran olan %32 ile 360 günlük borçlanma maliyeti 99.860 TL’ye denk geliyor. Ancak 2026’da oranın %45’e çıkmasıyla aynı sürenin maliyeti 140.428 TL’ye, asgari ücretin %30 artması durumunda ise 182.412 TL’ye yükselecek. Erdursun’a göre, bu fark %80’e kadar çıkabilir.

“ZAMANLAMA ARTIK STRATEJİK BİR KARAR”

Emeklilik planlamasının artık ertelenecek bir tercih olmadığını belirten Erdursun, “2025 yılı, borçlanma için son fırsat yılıdır. Bu yıl başvuru yapanlar hem düşük oranlardan hem de mevcut asgari ücretten yararlanabilecek. 2026’ya ertelenen her başvuru, aynı süre için iki kat maliyet anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Erdursun, 31 Aralık 2025’e kadar yapılacak başvuruların yüz binlerce liralık yükten kurtarabileceğini belirterek, “Emeklilik maliyetinin iki katına çıkmaması için zamanlama stratejik bir karardır” dedi.