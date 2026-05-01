Otomotiv devinden "kapatma" sinyali: 20 fabrikadan 4’ü yolcu

Bu kriz, sektörde yeni bir dönemin de kapısını aralayailir. Fabrikaların geleceği için masadaki en güçlü aday, Stellantis’in eski ortağı Çinli Dongfeng. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, Avrupa’nın kalbindeki montaj hatlarından bu kez Çin menşeli modellerin inmesi işten bile değil. İşte dev markaların kaderini ve binlerce işçinin geleceğini belirleyecek o kritik sürecin detayları...

Amerikan-Avrupa ortaklığı Stellantis, Avrupa'daki dört fabrikanın kapanma veya satış riski altında olduğunu belirledi. Dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olan grup, Avrupa'daki montaj hatlarında aşırı kapasite sorunuyla boğuşuyor. Tehlike altındaki yerler arasında Fransa'nın Rennes şehrindeki bir fabrika ve Madrid'deki benzer bir fabrika bulunuyor. Yahoo Finance'in haberine göre, Stellantis işleri kurtarmak için potansiyel ortaklar veya alıcılarla görüşmelere başladı bile.

Çinli Dongfeng Motor Corp. temsilcileri yakın zamanda Fransa ve İspanya'daki fabrikaları ziyaret etti. Çinliler ayrıca Stellantis'in İtalya ve Almanya'daki fabrikalarını da inceledi. İki şirketin eski ortaklığı yeniden canlandırmanın mantıklı olup olmadığını görüştüğü bildiriliyor. Bu, gelecekte Çin modellerinin Avrupa fabrikalarında üretileceği anlamına gelebilir. Rennes ve Madrid'e ek olarak, İtalya'nın merkezindeki Cassino'da bulunan bir fabrika da söz konusu...

Fransız ve İtalyan hükümetlerine fabrikaların gereksiz olduğu bildiriliyor. Grup (Peugeot, Citroen, Alfa Romeo, Opel…) Avrupa'da toplam 20 fabrika işletiyor ve Volkswagen'den sonra kıtanın en büyük ikinci otomobil üreticisi konumunda. Hangi fabrikaların satılacağına dair henüz kesin bir karar verilmedi. Görüşmeler hala değişebilir ve nihai bir anlaşmanın garantisi yok. Çinli Dongfeng'e satış, kapanmaları önlemenin tek yolu olabilir. Ancak Çinliler kesinlikle dört fabrikayı birden satın almayacaklar…