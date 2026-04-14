Ortadoğu ateşledi: Elektrikli arabalarda tarihi rekor!

Ortadoğu ateşledi: Elektrikli arabalarda tarihi rekor!
Ortadoğu’daki savaşın akaryakıt fiyatlarını uçurması, Avrupalı sürücüleri harekete geçirdi. Mart ayında Avrupa’da elektrikli araç satışları ilk kez yarım milyonu aşarak rekor kırdı.

Londra merkezli Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre, 2026 yılı Mart ayı küresel elektrikli araç (EV) piyasasında bir dönüm noktası oldu.

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine yerleşmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka gerginliği, tüketicileri içten yanmalı motorlardan hızla uzaklaştırıyor.

AVRUPA’DA MART AYI PATLAMASI

Avrupa, mart ayında sergilediği performansla küresel büyümenin lokomotifi oldu:

Mart ayında Avrupa’da ilk kez 540 bin elektrikli araç satıldı.

Bir önceki aya göre %72, geçen yılın aynı ayına göre ise %37 büyüme kaydedildi.

İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi dev pazarlar satışlarda rekor tazeledi.

KÜRESEL TABLO: ÇİN VE ABD'DE SOĞUK DUŞ

Avrupa’daki rekorun aksine, küresel bazda ilk çeyrek (Ocak-Mart 2026) rakamları pek iç açıcı değil. Küresel satışlar ilk çeyrekte geçen yıla göre %3 azalarak 4 milyonda kaldı.

Dünyanın en büyük EV pazarı Çin, ilk çeyrekte %21 düşüş yaşadı. (Yeni Yıl etkisiyle 1,9 milyon satış).

Kuzey Amerika'da ise satışlar %27 düşüşle 320 bine geriledi.

BÖLGESEL AYRIŞMA: KİM NEREYE KOŞUYOR?

BölgeSatış Adedi (Q1)Değişim (Yıllık)
Avrupa1,2 Milyon%27 Artış
Çin1,9 Milyon%21 Düşüş
Kuzey Amerika320 Bin%27 Düşüş
Dünyanın Geri Kalanı600 Bin%79 Artış

"YAPISAL BASKILAR VE SAVAŞ ETKİSİ"

Benchmark Mineral Intelligence Veri Müdürü Charles Lester, Avrupa'daki bu sıçramanın tesadüf olmadığını belirtti.

Lester’a göre; yenilenen devlet sübvansiyonları ve Ortadoğu kaynaklı akaryakıt fiyat şoku, tüketicinin karar verme sürecini hızlandırdı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram kalkıyor mu? Yolculukların vazgeçilmeziydi
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram kalkıyor mu? Yolculukların vazgeçilmeziydi
DİSK, 1 Mayıs afiş ve bildirisini yayımladı
DİSK, 1 Mayıs afiş ve bildirisini yayımladı
Son dakika | IMF Türkiye tahminini düşürdü
Son dakika | IMF Türkiye tahminini düşürdü