Ortadoğu ateşledi: Elektrikli arabalarda tarihi rekor!

Londra merkezli Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre, 2026 yılı Mart ayı küresel elektrikli araç (EV) piyasasında bir dönüm noktası oldu.

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine yerleşmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka gerginliği, tüketicileri içten yanmalı motorlardan hızla uzaklaştırıyor.

AVRUPA’DA MART AYI PATLAMASI

Avrupa, mart ayında sergilediği performansla küresel büyümenin lokomotifi oldu:

Mart ayında Avrupa’da ilk kez 540 bin elektrikli araç satıldı.

Bir önceki aya göre %72, geçen yılın aynı ayına göre ise %37 büyüme kaydedildi.

İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi dev pazarlar satışlarda rekor tazeledi.

KÜRESEL TABLO: ÇİN VE ABD'DE SOĞUK DUŞ

Avrupa’daki rekorun aksine, küresel bazda ilk çeyrek (Ocak-Mart 2026) rakamları pek iç açıcı değil. Küresel satışlar ilk çeyrekte geçen yıla göre %3 azalarak 4 milyonda kaldı.

Dünyanın en büyük EV pazarı Çin, ilk çeyrekte %21 düşüş yaşadı. (Yeni Yıl etkisiyle 1,9 milyon satış).

Kuzey Amerika'da ise satışlar %27 düşüşle 320 bine geriledi.

BÖLGESEL AYRIŞMA: KİM NEREYE KOŞUYOR?

Bölge Satış Adedi (Q1) Değişim (Yıllık) Avrupa 1,2 Milyon %27 Artış Çin 1,9 Milyon %21 Düşüş Kuzey Amerika 320 Bin %27 Düşüş Dünyanın Geri Kalanı 600 Bin %79 Artış

"YAPISAL BASKILAR VE SAVAŞ ETKİSİ"

Benchmark Mineral Intelligence Veri Müdürü Charles Lester, Avrupa'daki bu sıçramanın tesadüf olmadığını belirtti.

Lester’a göre; yenilenen devlet sübvansiyonları ve Ortadoğu kaynaklı akaryakıt fiyat şoku, tüketicinin karar verme sürecini hızlandırdı.