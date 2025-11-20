Online ticaret devi Almanya'da 12.000 kişi arıyor

Amazon, tatil alışveriş dalgası öncesinde, artan talep ve lojistik kapasitelerinin genişlemesi nedeniyle Almanya'da 12.000'e kadar mevsimlik iş yaratıyor.

Amazon, Black Friday öncesinde Almanya'nın birçok şehrinde ilk geçici iş sözleşmelerini dağıttığını duyurdu ve Noel öncesi haftalarda online alışverişin yoğun olması nedeniyle sürecin devam ettiğini duyurdu.

Şirketin lojistik lokasyonlarında geçici personel çalışacak ve paketleri ayırma gibi görevleri yerine getirecek.

Sezonluk sözleşmeler yıl sonuna kadar devam ederken, istihdam artışında iki dağıtım merkezi de dahil olmak üzere yeni lojistik lokasyonlarının da katkısı bulunuyor.

Amazon Almanya yaklaşık 40.000 daimi işçi istihdam ediyor. Kasım ve Aralık aylarındaki yoğun tatil alışveriş sezonunda beklenen sipariş artışını karşılamak için ek mevsimlik iş gücüne ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Amazon, 10 yıldır Almanya'da kendi teslimat işletmesini yürütüyor ve bu süre zarfında yaklaşık beş milyar paket teslim etti.

Alman Federal Ağ Ajansı'na göre Amazon, DHL'den sonra ülkenin en büyük ikinci paket taşıyıcısı konumunda.