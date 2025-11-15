Ömer Koç'tan vergi açıklaması

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Denizli'de açıklamalarda bulundu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Topluluğu’nun bayilerinin katıldığı Denizli'de düzenlenen geleneksel Anadolu Buluşmaları’nda açıklamalarda bulundu.

500’den fazla bayinin bir araya geldiği toplantıda konuşan Koç, şunları söyledi:

"Tüm zorluklara rağmen Koç Topluluğu, bayilerinin de gayretiyle başarılı sonuçlar elde etmeye ve Türkiye’nin yarınlarına yatırım yapmayı sürdürdü. Toplam kombine gelirimiz, gayri sâfi yıllık hâsılanın yüzde 7'sini aşıyor. Şirketlerimiz de ülke ihracatının yüzde 7'sinden fazlasını gerçekleştiriyor. Topluluk şirketleri tarafından ödenen vergilerin, devletin vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 8 mertebesinde. Ciro büyüklüğü ve ihracat hacmine göre ülkemizin en büyük 10 şirketi arasında Tüpraş, Arçelik ve Ford Otosan olmak üzere üç lider şirketimiz bulunuyor. Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerimizin piyasa değeri ise toplam piyasa değerinin yüzde 17’sini oluşturuyor. Dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune Global 500’de bu yıl da ülkemizi tek temsil eden şirket Koç Holding.

"DÜNYA DÜZENİ DEĞİŞİYOR"

Dünyada uzun süredir devam eden belirsizlik var. Bilhassa pandemi sonrasında uluslararası siyasete hâkim olan dinamikler açık gösteriyor ki, İkinci Dünya Harbi sonrasında tesis edilen dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor. Sulhün en kıymetli müşterek menfaat olmaktan çıktığı, uluslararası ilişkilerde istişarenin yerini kaba kuvvetin aldığı, ikili çıkar uzlaşılarının çok taraflı stratejik ittifaklara tercih edildiği, al-ver pazarlıklarının değerlerin önüne geçtiği, serbest ticaretin değil jeopolitik hesaplarla belirlenen gümrük vergileri ve kısıtlamaların esas olduğu, maalesef gittikçe artan risklerle dolu bir dünyâ düzeni oluşuyor.

2026 yılında Koç Topluluğu’nun 100’üncü yaşını kutlayacağız. Cumhuriyetle birlikte var olduk, Cumhuriyetle birlikte geliştik ve büyüdük. İkinci yüzyılımızda da siz kıymetli bâyilerimizle birlikte, yan yana yürüyeceğiz. Yüz yıldır olduğu gibi, yurdun dört bir yanında yine sizin varlığınızdan cesâret alıyoruz, gücünüzü gücümüz sayıyoruz.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

