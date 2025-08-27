Okan Bayülgen emekli aylığını açıkladı: "Bildirim geliyor bayılıyorum"

Ünlü televizyoncu ve sanatçı Okan Bayülgen, Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleşen bir halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlik sırasında ekonomiyle ilgili yöneltilen sorular karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Bayülgen, kendi emeklilik süreci ve maaşıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

EKONOMİ SORUSUNA ESPRİLİ YANIT

Etkinlik esnasında bir vatandaş, Bayülgen’e “Bugünkü ekonomik durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Ünlü isim, bu soruya esprili bir üslupla, “Müthiş, çok memnunuz” cevabını verdi. Aynı kişi ardından, “Ben emekliyim, geçinemiyorum. Sizce ne olacak?” diyerek ikinci bir soru daha yöneltti. Bu sözlerin ardından Bayülgen kısa süre sessiz kaldı.

BAYÜLGEN: “SAHNENİN ORTASINDA KALA KALDIM”

Vatandaşın, “Neden sustunuz?” demesi üzerine Bayülgen, yaşadığı şaşkınlığı açıkça ifade etti. “Sessiz kaldım çünkü sözleriniz karşısında adeta apışıp kaldım. Şaşkınlıktan ne söyleyeceğimi bilemedim. Sahnenin ortasında donup kaldım” diyerek yaşadığı duyguyu izleyicilerle paylaştı.

EMEKLİ MAAŞI 16 BİN 881 TL

Sözlerine devam eden Bayülgen, bir süredir emekli olduğunu ve en düşük maaş üzerinden ödeme aldığını belirtti.

“61 yaşındayım. Bir bildirim geliyor, bayram ikramiyesi yattı diye… Bin liraya seviniyorum. Öyle bir durumdayız. Ben de en düşükten emekliyim”

Bayülgen, emekli maaşının 16.881 TL olduğunu açıkladı.