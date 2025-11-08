Odun fiyatlarına zam geldi: "Taksitle alan var"

Edirne’de kış sezonunun başlamasıyla birlikte odun fiyatlarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Kentte odunun ton satış fiyatı yüzde 30 oranında zamlanırken, esnaf artışın temel nedeninin iş gücü maliyetleri ve akaryakıt zamları olduğunu belirtti.

“İŞÇİLİK VE AKARYAKIT MALİYETLERİ FİYATLARI YÜKSELTTİ”

Akaryakıta 11 gün sonra yine zam! Kontağı çevirebilene aşk olsun

Edirneli esnaf Ertunç Ferah, odun fiyatlarındaki artışın tamamen üretim sürecindeki yüksek emek maliyetlerinden kaynaklandığını söyledi. Ferah, “Odunda yüzde 30 civarında ciddi bir artış var. Bu artışın nedeni, odunun yoğun emekle üretilmesi ve işçilikle akaryakıttaki zamların maliyetleri ciddi şekilde etkilemesi” ifadelerini kullandı.

ODUNUN TONU 8 BİN 500 LİRAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl 6 bin lira civarında satılan odunun tonu, yapılan zam sonrası 8 bin 500 liraya yükseldi. Ferah, kömür fiyatlarında da sınırlı bir artış yaşandığını belirtti. “İthal kömür 8 bin liraydı, şu anda 8 bin 500 lira seviyelerinde. Yerli ekonomik kömür 4 bin lirayken şimdi 4 bin 800 ila 5 bin lira arasında değişiyor. Diğer kömür türleri ise 6 bin liraya kadar çıkabiliyor” dedi.

“MÜŞTERİLER TAKSİTLİ ÖDEME İMKANIYLA ZORLANMIYOR

Bakan Şimşek: Ben bahane peşinde değilim ama enflasyonda kuraklığın etkisi var

Kışlık yakacak ihtiyacının zorunlu olduğunu vurgulayan Ferah, artan fiyatlara rağmen vatandaşların odun ve kömür alımına devam ettiğini belirtti. “Müşteriler ihtiyaç ürünü olduğu için almak zorunda. Meşe odunundaki fiyat artışını sorgulayanlar olsa da kömür fiyatlarının dengede olması memnuniyet yaratıyor. Ödemelerde de kolaylık sağlıyoruz, isteyen müşterilerimize taksit imkânı sunuyoruz,” dedi.