New York borsasında endeksler ekside kapandı
New York borsası günü düşüşle tamamladı.Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,52 azalarak 46.358,42 puana geriledi.S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 6.735,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalarak 23.024,63 puana indi.

New York borsası, federal hükümetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalmaya devam etmesi ve faiz indirim beklentilerinin yön bulmaya çalıştığı bir ortamda günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,52 azalarak 46.358,42 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 6.735,11 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,08 gerileyerek 23.024,63 puana indi.

ABD’de federal hükümetin kapalı kalması, tarım dışı istihdam gibi kritik ekonomik verilerin ertelenmesine yol açarken, bu durum Fed’in faiz indirimi sürecine ilişkin fiyatlamaları etkiledi. Senato’da yapılan yedinci oylamada da hem Cumhuriyetçilerin hem Demokratların geçici bütçe tasarıları yeterli desteği bulamadı.

Dün yayımlanan Fed toplantı tutanakları, yılın geri kalanında ek faiz indirimleri olabileceğine işaret etti. New York Fed Başkanı John Williams, iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dikkat çekerek daha fazla indirimi desteklediğini belirtirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ise enflasyon risklerine karşı temkinli olunması gerektiğini savundu. Fed Başkanı Jerome Powell, Community Bank Konferansı’ndaki konuşmasında para politikasına dair yönlendirmede bulunmadı.

Kurumsal tarafta ise PepsiCo, üç aylık gelir ve kârının beklentileri aşmasıyla hisselerinde %4,2 artış yaşadı. Delta Air Lines da kâr tahminini yukarı yönlü revize etmesinin ardından %4,2 yükseldi. Costco hisseleri, eylül ayındaki güçlü satış verilerinin etkisiyle %3,1 değer kazandı.

Öte yandan, ABD’nin Nvidia çiplerinin Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatına onay verdiği haberleri sonrasında teknoloji devinin hisseleri %1,8 yükseldi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

