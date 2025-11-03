Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Zirve Trabzonspor'un oldu

Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Zirve Trabzonspor'un oldu
Yayınlanma:
Türkiye'nin dört büyükleri diye anılan futbol takımlarının borsadaki performansı belli oldu. Sonuçlar şaşırttı.

Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketleri arasında Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ, Süper Lig’in başlangıcından ekim ayı sonuna kadar geçen dönemde yatırımcısına yüzde 13,4 kazanç sağlayarak “borsanın şampiyonu” unvanını aldı.

TRABZONSPOR YATIRIMCISINA EN ÇOK KAZANDIRDI

2024/07/22/trabzonsporun-basi-fifa-ile-dertte-1.jpg

8 Ağustos’ta başlayan 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonunun ardından geçen 12 haftalık süreçte Trabzonspor, hem sahada hem de borsada başarılı performansıyla öne çıktı.

Borsa İstanbul düşüşle kapattı, altın dibi gördü!Borsa İstanbul düşüşle kapattı, altın dibi gördü!

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan bordo-mavili ekip, iç sahada maç başına 2,33 puan ortalamasıyla oynadı. Bu güçlü performans, hisse değerlerine de doğrudan yansıdı ve Trabzonspor yatırımcısına yüzde 13,4 getiri sağladı.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ BORSAYA TAŞIDI

2023/03/15/borsa.jpg

Ligde namağlup lider konumda bulunan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alarak hem taraftarını hem yatırımcısını memnun etti.

Ağustos–Ekim döneminde Galatasaray hisseleri yüzde 8,1 değer kazandı. Kulübün piyasa değeri de aynı dönemde 18 milyar 360 milyon liradan 19 milyar 845 milyon liraya yükseldi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE YATIRIMCISINI ÜZDÜ

2022/01/24/borsa-istanbul.jpg

Beşiktaş, sezona Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile başlasa da alınan kötü sonuçların ardından yollar ayrıldı. Takımın başına yeniden Sergen Yalçın getirilirken, bu süreçte Beşiktaş hisseleri yüzde 8,9 oranında geriledi. Kulübün piyasa değeri 9,34 milyar liradan 8,51 milyar liraya düştü.

Borsa İstanbul'da en çok kazandıran hisseler belli olduBorsa İstanbul'da en çok kazandıran hisseler belli oldu

Fenerbahçe ise yeni sezonu Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile açtı, ancak kötü performans sonrası yollar ayrıldı ve göreve İtalyan Domenico Tedesco getirildi. Sarı-lacivertli kulübün hisseleri aynı dönemde yüzde 21,1 değer kaybetti. Fenerbahçe’nin piyasa değeri 16 milyar 87 milyon liradan 12 milyar 700 milyon liraya geriledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
Ekonomi
Çin, Avrupa'nın ev pili pazarını ele geçirdi:
Çin, Avrupa'nın ev pili pazarını ele geçirdi:
2026'da bizi yönetmek için her saniye cebimizden 495 bin lira alacaklar
2026'da bizi yönetmek için her saniye cebimizden 495 bin lira alacaklar