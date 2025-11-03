Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Zirve Trabzonspor'un oldu

Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketleri arasında Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ, Süper Lig’in başlangıcından ekim ayı sonuna kadar geçen dönemde yatırımcısına yüzde 13,4 kazanç sağlayarak “borsanın şampiyonu” unvanını aldı.

TRABZONSPOR YATIRIMCISINA EN ÇOK KAZANDIRDI

8 Ağustos’ta başlayan 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonunun ardından geçen 12 haftalık süreçte Trabzonspor, hem sahada hem de borsada başarılı performansıyla öne çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan bordo-mavili ekip, iç sahada maç başına 2,33 puan ortalamasıyla oynadı. Bu güçlü performans, hisse değerlerine de doğrudan yansıdı ve Trabzonspor yatırımcısına yüzde 13,4 getiri sağladı.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ BORSAYA TAŞIDI

Ligde namağlup lider konumda bulunan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alarak hem taraftarını hem yatırımcısını memnun etti.

Ağustos–Ekim döneminde Galatasaray hisseleri yüzde 8,1 değer kazandı. Kulübün piyasa değeri de aynı dönemde 18 milyar 360 milyon liradan 19 milyar 845 milyon liraya yükseldi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Beşiktaş, sezona Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile başlasa da alınan kötü sonuçların ardından yollar ayrıldı. Takımın başına yeniden Sergen Yalçın getirilirken, bu süreçte Beşiktaş hisseleri yüzde 8,9 oranında geriledi. Kulübün piyasa değeri 9,34 milyar liradan 8,51 milyar liraya düştü.

Fenerbahçe ise yeni sezonu Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile açtı, ancak kötü performans sonrası yollar ayrıldı ve göreve İtalyan Domenico Tedesco getirildi. Sarı-lacivertli kulübün hisseleri aynı dönemde yüzde 21,1 değer kaybetti. Fenerbahçe’nin piyasa değeri 16 milyar 87 milyon liradan 12 milyar 700 milyon liraya geriledi.