Borsa İstanbul düşüşle kapattı, altın dibi gördü!

Borsa İstanbul günü sınırlı artışla kapatırken, altın fiyatlarında kayıplar devam etti.

BIST 100 endeksi, günü 10.871,08 puan ile yüzde 0,16 yükselişle tamamladı. Güne 10.858,67 puandan başlayan endeks, gün içinde 10.847,35–10.920,51 puan aralığında hareket etti.

GÜNÜN EN ÇOK İŞLEM GÖRENLERİ

BIST 30 endeksi ise kapanışı 11.881,62 puan ile yüzde 0,17 artışla yaptı. Mali endeks yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 0,03, sanayi endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

Endekse dahil hisselerin 37’si prim yaparken 62’si geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ve Yapı ve Kredi Bankası günün en çok işlem gören hisseleri oldu.

ALTINDA SERT KAYIP

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, saat 12.40 itibarıyla 3.901 dolar ile yüzde 2 düşüş kaydetti.

Tahvil ve bono piyasası: BIST Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 36,68, bileşik getirisi yüzde 40,04 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kurları: Avro/dolar 1,1660, sterlin/dolar 1,3310, dolar/yen 151,91 seviyesinde seyrediyor.

Petrol: Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,1 düşüşle 63,78 dolardan işlem görüyor.

Borsa ve altın piyasasındaki hareketler, yatırımcıların temkinli yaklaşımına işaret ediyor.