Borsa İstanbul'da takas işlemleri ertelendi

Borsa İstanbul'da takas işlemleri ertelendi
Yayınlanma:
Borsa İstanbul'da takas işlemleri, 29 Ekim nedeniyle ertelendi. Takas için yeni gün belli oldu.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul’da takas işlemlerinin tarihleri değişti. Pay Piyasası’nda bugün ve yarın gerçekleştirilen işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü yapılacak.

TAKAS TARİHLERİ NASIL DEĞİŞTİ?

2023/03/15/borsa.jpg

28 Ekim Salı günü Borsa İstanbul’da yarım gün seans uygulanacak.

29 Ekim Çarşamba günü borsa tamamen kapalı olacak, takas işlemleri yapılmayacak.

Bugün (27 Ekim) ve yarın (28 Ekim) yapılan işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü gerçekleşecek.

24 Ekim Cuma günü yapılan işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe günü yapılacak.

VİOP İŞLEMLERİNDE DURUM

2023/03/15/borsa1.jpg

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 28 Ekim’de fiziki teslimat yapılacak; ancak 29 Ekim’de ne takas ne de fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

Borsa yatırımcıları, takas ve işlem tarihlerini bu değişikliklere göre takip ederek planlama yapmalı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

