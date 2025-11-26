Mutfaktaki yangın böyle söner mi? Doğrudan alım şartı geliyor

Sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş artışlara karşı iktidar yeni bir hamleye hazırlanıyor. Yılbaşında Meclis gündemine gelmesi beklenen Hal Kanunu taslağıyla, tarladan sofraya uzanan zincirdeki aracıların azaltılması ve kayıt dışılığın bitirilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise zincir marketlere getirilen "doğrudan üreticiden alım" zorunluluğu oldu.

Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunu açıkladı: Tahmin yükseldi

Yüksek enflasyon altında ezilen tüketicinin en büyük şikayetlerinden biri olan gıda fiyatlarındaki artışı frenlemek amacıyla hazırlanan yeni taslak, son aşamaya geldi. Yeni Şafak gazetesinin aktardığı detaylara göre, üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasını daraltma iddiası ile hazırlanan kanun, gıda tedarik zincirine müdahale edecek.

ZİNCİR MARKETLERE YÜZDE 20 KOTASI

Taslağın en radikal adımı, binlerce şubesi bulunan zincir marketleri kapsıyor. Yeni düzenlemeye göre, bu marketlerin sebze ve meyve tedariklerinin ilk etapta en az yüzde 20'sini, aracı kullanmadan doğrudan üreticiden yapması şart koşulacak. Bu hamleyle, aradaki komisyoncu ve toptancı sayısının düşürülmesi ve rekabetin artırılarak fiyatların aşağı çekilmesi amaçlanıyor.

Kirazda tane hesabı devri! 3 adet kiraz 1 ekmekten pahalı

"FİYAT ŞİŞİRMELERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR"

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergi kaçağını önlemek adına da sert tedbirler masada. Taslak kapsamında, hal dışında ticaret yapanlara yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. Rüsum bedelini düşük göstererek vergi kaçırdığı belirlenenlerin belgeleri ise askıya alınacak.

Ayrıca, hal içerisinde komisyoncuların kendi aralarında yaptıkları ve fiyatı suni olarak yükselten satışlar tamamen yasaklanacak. Böylece, "Fiyat şişirmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor."

ÜRETİCİYE YER VE ARSA TEŞVİKİ

Çiftçinin ve üreticinin sistemde daha güçlü yer alması için de teşvik edici maddeler pakete eklendi. Taslağa göre, hallerdeki alanların yüzde 25'i üretici örgütlerine ayrılacak. Bununla da yetinilmeyip, yeni hal kurmak isteyen üretici birliklerine devlet tarafından ücretsiz arsa tahsis edilmesinin önü açılacak.