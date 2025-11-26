Mutfaktaki yangın böyle söner mi? Doğrudan alım şartı geliyor

Mutfaktaki yangın böyle söner mi? Doğrudan alım şartı geliyor
Yayınlanma:
Hal kanunu taslağının yılbaşında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Taslak, tarladan sofraya zincirindeki halkaları azaltmayı hedefliyor.

Sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş artışlara karşı iktidar yeni bir hamleye hazırlanıyor. Yılbaşında Meclis gündemine gelmesi beklenen Hal Kanunu taslağıyla, tarladan sofraya uzanan zincirdeki aracıların azaltılması ve kayıt dışılığın bitirilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise zincir marketlere getirilen "doğrudan üreticiden alım" zorunluluğu oldu.

Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunu açıkladı: Tahmin yükseldiFatih Karahan yılın son enflasyon raporunu açıkladı: Tahmin yükseldi

Yüksek enflasyon altında ezilen tüketicinin en büyük şikayetlerinden biri olan gıda fiyatlarındaki artışı frenlemek amacıyla hazırlanan yeni taslak, son aşamaya geldi. Yeni Şafak gazetesinin aktardığı detaylara göre, üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasını daraltma iddiası ile hazırlanan kanun, gıda tedarik zincirine müdahale edecek.

ZİNCİR MARKETLERE YÜZDE 20 KOTASI

2021/11/04/pazar-pahallilik.jpg

Taslağın en radikal adımı, binlerce şubesi bulunan zincir marketleri kapsıyor. Yeni düzenlemeye göre, bu marketlerin sebze ve meyve tedariklerinin ilk etapta en az yüzde 20'sini, aracı kullanmadan doğrudan üreticiden yapması şart koşulacak. Bu hamleyle, aradaki komisyoncu ve toptancı sayısının düşürülmesi ve rekabetin artırılarak fiyatların aşağı çekilmesi amaçlanıyor.

Kirazda tane hesabı devri! 3 adet kiraz 1 ekmekten pahalıKirazda tane hesabı devri! 3 adet kiraz 1 ekmekten pahalı

"FİYAT ŞİŞİRMELERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR"

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergi kaçağını önlemek adına da sert tedbirler masada. Taslak kapsamında, hal dışında ticaret yapanlara yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. Rüsum bedelini düşük göstererek vergi kaçırdığı belirlenenlerin belgeleri ise askıya alınacak.

Ayrıca, hal içerisinde komisyoncuların kendi aralarında yaptıkları ve fiyatı suni olarak yükselten satışlar tamamen yasaklanacak. Böylece, "Fiyat şişirmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor."

ÜRETİCİYE YER VE ARSA TEŞVİKİ

2021/11/04/pazar-giyim.jpg

Çiftçinin ve üreticinin sistemde daha güçlü yer alması için de teşvik edici maddeler pakete eklendi. Taslağa göre, hallerdeki alanların yüzde 25'i üretici örgütlerine ayrılacak. Bununla da yetinilmeyip, yeni hal kurmak isteyen üretici birliklerine devlet tarafından ücretsiz arsa tahsis edilmesinin önü açılacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Ekonomi
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Gelecek yıl yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız bu haberi okumalısınız!
Gelecek yıl yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız bu haberi okumalısınız!