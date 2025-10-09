Mutfakların gözde markasıydı: Ünlü tencere firması iflas etti

Türkiye’nin önde gelen mutfak gereçleri ve tencere üreticilerinden Atasoy Kitchenware, yaşadığı mali sıkıntıların ardından Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla resmen iflas etti.

Son dönemde uygulanan sıkı para politikaları ve artan finansman maliyetleri, birçok üretici firmayı zora sokarken, Atasoy Kitchenware de bu süreçte konkordato sürecini tamamlayamayan şirketler arasına katıldı.

GEÇEN YIL KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

Yaşadığı mali darboğaz sonrası geçtiğimiz yıl konkordato kararı alan Atasoy Kitchenware hakkında, Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi 9 Eylül tarihinde iflas kararı verdi.

Mahkemenin görevlendirdiği üç kişilik konkordato komiser heyeti, şirketin yükümlülüklerini yerine getiremediğini tespit etti. Bu raporun ardından mahkeme, şirketin tasfiye sürecine geçilmesine hükmetti.

81 İLE SATIŞ YAPIYORDU

Tekirdağ’daki fabrikasında üretim yapan Atasoy Kitchenware, Türkiye’nin 81 iline satış gerçekleştiriyordu. Firma, özellikle döküm tava ve tencere üretiminde sektörün önde gelen markalarından biri olarak biliniyordu.

Şirketin borçlarının ödenmesi ve tasfiye sürecine ilişkin takvimin, önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.