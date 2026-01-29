Müşteri seçiyor diye inceleme başlatılan hamburgerci konuştu

İstanbul Emirgan’da faaliyet gösteren "Zmash Burger", butik hizmet anlayışını "kapıya şifre koyma", "referansla müşteri kabul etme" ve "kademeli hamburger yeme şartı" noktasına taşıyınca Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi.

Referans ve şartla müşteri alıyordu: Ünlü burgerci hakkında inceleme başlatıldı!

"Satıştan kaçınma" ve "haksız ticari uygulama" iddialarıyla hakkında inceleme başlatılan mekanın sahibi Alp Atalık, hakkındaki iddialara ve konseptine yönelik eleştirilere yanıt verdi:

DENETİMDE 'FAHİŞ FİYAT' VE 'YANLIŞ RUHSAT' ŞOKU

Belediye ve Bakanlık ekiplerinin işletmede yaptığı incelemelerde şu detaylar ortaya çıktı:

Menü ve Fiyat Listesi

İş yerinde müşterilerin görebileceği bir fiyat listesi veya menü bulunmadığı tespit edildi.

Fahiş Fiyat

32 çeşit ürünün satıldığı işletmede fiyatların piyasa ortalamasının çok üzerinde olduğu, yarım litrelik suyun 258 TL’den satıldığı belirlendi.

Ruhsat Usulsüzlüğü

İşletmenin hamburgerci olarak faaliyet göstermesine rağmen, ruhsatında faaliyet konusunun “pasta ve unlu mamuller” olarak kayıtlı olduğu anlaşıldı. Belediye, ruhsat iptali için süreci başlattı.

Hamburger Şartı

İşletmenin, 8 katlı hamburger siparişi verebilmek için müşteriye "daha önce 6 katlı hamburgeri yemiş olma" şartı koştuğu iddiaları da inceleme dosyasına girdi.

MEKAN SAHİBİ ALP ATALIK'IN SAVUNMASI

İşletmeci Alp Atalık, eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

“İnsanlar bilmeden etmeden yanlış bilgileri birbirleriyle paylaşıp sonra üzerine başka şeyler düşünüyorlar. Kimse bana neyin ne olduğunu sormadan veya danışmadan yanlış aktarımlar üzerinden yanlış şeyler düşünüyor. Konseptim şu: Ben burada tek başıma çalışıyorum. Her şeyi sıfırdan üretiyorum. Gelen herkese mükemmel bir servis vermeye çalışıyorum. Konseptim bu. İnsanlar bazen kafalarından bir şey uyduruyor, birinin uydurduğunu diğeri okuyor, onun üzerine başka bir şey yazıyor. Sonra onlar haber oluyor ve ben bunun önüne geçemiyorum. O referans kelimesi yanlış anlaşılıyor. Benim aşağı yukarı son bir senedir tekrar gelmek isteyen bir sürü misafirim var. Benim geçen seneden bir sözüm var; aşağı yukarı 9 aydır, 6 aydır gelmemiş olan, gelmeye çalışan insanlar var. Benim hepsine bir sözüm var; 'Tamam' dedim, 'Sırayla alacağım'. O yüzden özellikle bu sene içinde dedim ki, bu kadar sırada bekleyen insan var ve ben günde burada alabildiğim bir kişi sayısı var. Ben yüzlerce kişi alamıyorum, 50 kişi bile alamıyorum günde buraya. O yüzden onlara olan sözümü tutuyorum. Sırayla bir senedir bekleyen insanları alıyorum. Her şeyi tek başıma yapıyorum. Temizlikten satın almaya, sosyal medyasından pişirmeye. Benim yetebileceğim belli bir kapasite var. Günde 2-3 saat uyuyorum, bütün gün çalışıyorum. Kapalı olduğum gün bile burada ben temizlik yapıyorum. Ben ürünü servis ettiğim zaman aşırı sıcak oluyor. Diyorum ki: 'Ben kum saati belirledim, o sürede yeterince yeme ısısına gelecek. O sırada yerseniz iyi olur. Ha, atlarsınız ağzınız yanarsa özür dilerim' İnsanların ağzı yanmasın, tadı alsınlar, keyif alsınlar. Buraya gelen adam ağzı yaktıktan sonra bir şeyin tadını alamayınca ben ne yapayım?”

TÜKETİCİ KANUNU NE DİYOR?

Ticaret Bakanlığı, incelemesini 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un şu maddeleri üzerinden yürütüyor:

Madde İçeriği Yasal Zorunluluk Satıştan Kaçınma Teşhir edilen bir malın satışından, haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. Koşullu Satış Bir hizmetin satışı, başka bir hizmetin satın alınması şartına (6 katlı yemeden 8 katlı yiyemezsin gibi) bağlanamaz. Fiyat Etiketi Hizmetin tarife ve fiyat listesinin müşterilerin görebileceği yere asılması zorunludur.

"Satıştan kaçınma" ve "haksız ticari uygulama" iddialarıyla başlatılan inceleme, butik işletmecilik ile yasal yükümlülükler arasındaki çizgiyi tartışmaya açtı.