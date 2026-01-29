Küresel piyasalar ABD'den gelen haberlerle çalkalanıyor. Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Trump'ın açıklamaları ile şahlanan değerli metallerde rotanın ne olacağı merak ediliyor.

Fed kararı ve Trump'ın sözleri piyasaları yaktı geçti: Altın alev aldı

Özellikle altın ve gümüş fiyatları öngörülemez bir hızla yükselmeye devam ediyor.

Yatırımcılar, güvenli liman talebiyle altına hücum ederken; gümüş ve platin de bu dev yükselişe eşlik ediyor.

Haliyle gözler uzmanlardan gelen açıklamalarda. Yaşanan kaos ortamında alım-satım yapacaklar, en tutarlı değerlendirmeyi araştırırken önemli bir isimden açıklama geldi.

"DOLAR ÇÖKECEK YERİNİ ALTIN ALACAK"

2008 krizini bilen Amerikalı Ekonomist Peter Schiff, önemli bir değerlendirmede bulundu.

Fox Bussines yayınında konuşan Schiff'e göre dolar çökecek. Sadece bu da değil; dünyanın en güçlü para birimi olarak bilinen doların yerini altın alacak.

2008 finansal krizinden daha güçlü bir krizin geleceğini söyleyen Schiff, gelenin bir Amerikan krizi olduğunu belirterek olabileceklere dair şu değerlendirmede bulundu:

2008 KRİZİNDEN DAHA KÖTÜSÜ...

"...ve dünya şu an ABD'nin ayağının altındaki halıyı çekiyor. Dolar çökecek. Doların yerini altın alacak. Merkez bankaları, kendi para birimlerini desteklemek için altın satın alıyorlar. Dolarlardan kurtuluyorlar, hazine tahvillerinden kurtuluyorlar. Yine, 2008 finansal krizini bir 'pazar okulu pikniği' (çok hafif bir olay) gibi gösterecek bir ekonomik krize doğru gidiyoruz. Yaşamak üzere olduğumuz kriz ile o zaman yaşadığımız kriz arasındaki en büyük fark, bu seferkinin tamamen Amerika'da olmasıdır. Dünyanın geri kalanına ihraç edilmeyecek. Bu küresel bir finansal kriz değil, bir Amerikan finansal krizi."

Altın fiyatları ise rekor seviyesinde seyrini sürdürüyor. Dün Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından altın gece rallisi yaparak tarihi seviyelere yükseldi.