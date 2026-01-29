Evde Michelin yıldızlı yemek, sınıfta uzay turu… Hologramlar geldi gelecek!

İtalya'daki Cagliari Üniversitesinde telekomünikasyon alanında doçent olan Maurizio Muroni için Yıldız Savaşları, bir bilim kurgu film serisinden çok daha fazlası; seri, çalışmalarına ilham kaynağı oluyor.

Muroni, bu konuya olan ilgisini şöyle açıklıyor: "Yıldız Savaşları evreninde, galaksi genelinde konuşmalar yapmak için düzenli olarak insanların hologramlarını yansıtıyorlar. Şu anda tam olarak bunu inşa ediyoruz."

Muroni, AB tarafından finanse edilen ve gecikmeleri sıfıra yakın tutarak holografik iletişimi günlük hayata daha da yaklaştıran, düşük gecikmeli sürükleyici telepresence teknolojileri geliştiren HEAT adlı bir girişime liderlik ediyor.

Bu nasıl çalışırdı? Akıllı telefonlardaki gibi standart bir kamera, bir kişiyi tarayabilirdi. Elde edilen görüntü daha sonra dünyaya iletilebilir ve sanal gerçeklik başlıkları veya projektörler aracılığıyla görülebilen bir holograma dönüştürülebilirdi.

Hologramlar uzun zamandır var. Örneğin, 2012'de Amerikalı rapçi Tupac'ın hologramı Coachella Valley Müzik ve Sanat Festivali'nde sahneye yansıtılmıştı.

Ancak, şimdiye kadar çoğunlukla gösteri dünyasında efekt amaçlı kullanılmışlar ve günlük hayata pek bir etkileri olmamıştır. Bu ilk sistemlerin çoğu pahalı ve kullanımı zor olup, çok hızlı internet bağlantısı gerektirmektedir.

HEAT gibi girişimler bunu değiştirmeye çalışıyor. Araştırmacılar, hologramlar ve sanal ve artırılmış gerçeklikten sanal dünyalardaki gerçeğe yakın avatarlara kadar çeşitli teknolojiler aracılığıyla, evde sürükleyici telepresence deneyimini pratik hale getirmeyi hedefliyor.

Bu tür sistemler, telekonferanstan sağlık hizmetlerine kadar çeşitli uygulamalar için hayati önem taşıyabilir ve fiziksel olarak birbirinden uzak olan insanları birbirine bağlayabilir.

Muroni, “Covid-19 pandemisi sırasında, insanlara gerçek bir deneyim sunmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük,” diyor. “İnsanları bir araya getirmek istiyoruz.”

TELEPRESENCE TEKNOLOJİSİ HOLOGRAMLARI EVLERE GETİRİYOR

HEAT bu türden tek girişim değil. AB tarafından finanse edilen bir diğer girişim olan SPIRIT de benzer bir hedef üzerinde çalışıyor. Almanya, Belçika ve İngiltere'deki pilot platformlarıyla, sürükleyici telepresence'ın erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Ancak hologramların ardında asıl zorluk yatıyor: tüm bu verileri taşıyan ağ. SPIRIT'in çalışmalarının büyük bir kısmı, teknolojinin daha geniş çapta benimsenmesini sınırlayan temel faktör olan bu altyapıya odaklanmıştır.

Gerçek zamanlı telepresence gibi veri yoğun uygulamalar için verimli veri aktarımı şarttır. SPIRIT ekibi, bunu mümkün kılmak için ağ protokollerini test ediyor ve geliştiriyor.

"Görüntülü görüşme yaptığınızda, veri paketlerini göndermek için bir protokol kullanırsınız," diye açıklıyor Belçika'daki Gent Üniversitesi ve Imec araştırma merkezinde doktora sonrası araştırmacı olan Tim Waters.

"Bu protokollerin bazılarını geliştirdik ve gecikmeyi veya sinyal gecikmesini birkaç saniyeden milisaniyeye indirdik," diyor.

Bu, bazı uzaktan çalışma görevleri için son derece önemli olabilir. Kısa gecikmeler, insanların daha doğal bir şekilde etkileşim kurmasına olanak tanır.

Müzisyenler sorunsuz bir şekilde çevrimiçi olarak birlikte müzik yapabilir, sohbetler akıcı bir şekilde ilerleyebilir ve doktorlar video bağlantısı aracılığıyla sağlık sorunlarını değerlendirebilir.

KENDİ OTURMA ODANIZDA ENFES YEMEKLER

SPIRIT ekibi bu ağ geliştirmelerini gerçek dünya denemelerinde test etti. Örneğin, İspanya'nın San Sebastian kenti yakınlarındaki iki Michelin yıldızlı Bask restoranı Mugaritz, restoran deneyimini sanal ortamda yeniden yaratma hedefiyle ekibe başvurdu.

Restoran ekibi, SPIRIT araştırmacılarıyla birlikte, katılımcıların evlerinden katılabilecekleri sürükleyici bir restoran ortamı geliştirdi.

Ghent Üniversitesi ve Imec'te profesör ve SPIRIT projesinin koordinatörü Peter Van Dale, "Yemeği evde yiyorsunuz ama kendinizi bir restoranda gibi hissediyorsunuz," diye açıklıyor. "Bu uç bir örnek, ama neler yapabileceğimizi gösteriyor."

Akşam yemeği sırasında birbirleriyle iletişim kurmak için sanal gerçeklik gözlükleri kullanan 50 kişinin katılımıyla küçük bir pilot proje yürütüldü.

SPIRIT bilim insanları, kendi bilimsel araştırmalarına ek olarak, Avrupa genelinden insanları kendi telepresence projelerini önermeye ve SPIRIT'ten destek almaya davet etti. Bu pilot projelerden biri de Mugaritz akşam yemeğiydi.

Diğer projeler restoran ziyaretlerinin çok ötesine uzanıyor. Telepresence, psikolojik terapiye, robotların uzaktan kontrolüne ve daha ilgi çekici öğrenme biçimlerine yardımcı olabilir. Ayrıca sağlık hizmeti alma şeklimizi de değiştirebilir.

Van Dale, "Bir doktor bu teknolojiyi kullanarak hastayla konuşabilir ve onu takip edebilir," diyor. "Hatta doktorun hastanın vücudunun bazı kısımlarını uzaktan hissedebileceği dokunsal sistemler bile geliştirdik."

DUYULAR VE KOKU: SINIFLARDAN TİYATRO SAHNELERİNE

Eğitim, telepresence'ın fayda sağlayabileceği bir diğer alandır. Muroni, "Öğrencilerin güneş sisteminde gezinebildiklerini hayal edin," diyor. "Güneşe yaklaşıp sıcaklığını hissedebilirlerdi. Ya da Merkür'ün kraterlerine girip gezegenin karanlık tarafındaki soğuğu ve aydınlık tarafındaki sıcağı hissedebilirlerdi."

SPIRIT ve HEAT ekiplerinin yaptığı atılımlar, diğer alanlarda da yaratıcı deneylerin önünü açmaya yardımcı oluyor. Muroni, "Sanatçılara normal dünyanın gerçeklerinin ötesine geçmeleri için araçlar veriyoruz" diyor.

Örneğin, HEAT araştırmacıları tiyatrolarla da çalışıyor. Muroni, "Ya oyuncular tiyatro izleyicilerinde duygular uyandırmak için kokuları kullanabilseydi?" diye soruyor.

"Bu konu üzerinde tiyatrolarla çalışıyoruz. Kokuları iletmek için bir kask kullanılabilir. Bu fırsattan yararlanılarak sanatsal bir performans zaten yaratılıyor. İzleyiciler bir öğle yemeği sahnesinde şarap ve peynir kokusunu alabilecekler," diye paylaşıyor.

Muroni'ye göre, sanatçılar ve yaratıcılarla birlikte çalışmak, HEAT gibi bir projenin en büyük avantajı.

“Bir bilim insanı olarak, sanatçılarla yan yana olmaktan büyük keyif alıyorum,” diyor. “Onlar mühendis değiller ve tamamen yeni bakış açıları sunuyorlar.”