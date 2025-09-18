Müjde diye duyurdukları OVP'nin halka faturası ortaya çıktı: Herkesin cebinden binlerce lira çıkacak

Ekonomi yönetiminin geçtiğimiz hafta açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) 3 yıllık ekonomi programının ayrıntılarını paylaştı. OVP'yi yatırımlar ve projelerle süsleyerek aktaran iktidar vergi gerçeğini sakladı.

Vergi Ozan Bingöl'ün aktardığına göre, bu üç yıllık süreçte OVP kapsamında halkın ödeyeceği vergi miktarı 58 trilyon 843 milyar lira...

"Sandık korkusu mu, yatırım programı mı? Çelişkiler ortaya saçıldı!”

Bingöl sosyal medya hesabı X'ten "Bu vatandaş daha ne yapsın, neyini versin?!" diyerek halkın cebinden çıkacak vergiye ilişkin şunları kaydetti:

"Orta Vadeli Programa göre sadece dört yıllık (2025-2028) dönemde ödeyeceğimiz vergi tutarı 58 trilyon 843 milyar liradır. Aynı dönemde milli gelir artışı %63,1 olarak öngörülürken ödeyeceğimiz vergiler %70,4 artacaktır. Yani ödeyeceğimiz vergiler reel olarak da daha fazla olacaktır."

Bingöl'ün bahsettiği miktarda alınacak vergi 85 milyonluk ülkede her bir vatandaş için binlerce lira anlamına geliyor. 85 trilyon 443 milyar lira vergi ödenmesi durumunda, kişi başına düşen vergi miktarı yaklaşık olarak 995.556 TL oluyor.