Motorine okkalı indirim!

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve döviz kurundaki oynaklık, akaryakıt fiyatlarında bu kez indirimi beraberinde getirdi. Son haftalarda üst üste gelen zamlarla litresi bazı illerde 62 lirayı aşan motorin, gece yarısından itibaren ucuzladı.

21 Kasım’da yapılan 1 lira 86 kuruşluk zammın ardından bu kez motorine 2 lira 44 kuruş indirim uygulandı. Böylece motorin fiyatı yeniden geriledi.

Akaryakıt fiyatlarında uluslararası piyasalardaki ham petrol fiyatları ve döviz kuru kadar vergi artışları da belirleyici olmaya devam ediyor.

Akaryakıt istasyonuna dalan otomobil alev topuna döndü! Facianın eşiğinden dönüldü

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE FİYAT

Üç büyük şehirde güncel fiyatlar (litre):

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin 55,00 TL – Motorin 57,07 TL – LPG 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin 54,86 TL – Motorin 56,93 TL – LPG 27,08 TL

Ankara:

Benzin 55,87 TL – Motorin 58,10 TL – LPG 27,60 TL

İzmir:

Benzin 56,20 TL – Motorin 58,43 TL – LPG 27,53 TL