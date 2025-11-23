Akaryakıt istasyonuna dalan otomobil alev topuna döndü! Facianın eşiğinden dönüldü

Yayınlanma:
İstanbul Çekmeköy'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, hızla akaryakıt istasyonuna daldı. Pompada yakıt almakta olan başka bir araca çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle alev aldı. İstasyon çalışanlarının yangın tüpleriyle hızlı müdahalesi olası bir faciayı önlerken, kazada iki otomobilde de hasar meydana geldi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ekşioğlu Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. K.K. yönetimindeki 34 GCD 639 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun içine daldı.

istanbul-cekmekoyde-otomobil-akaryakit-1028359-305133.jpg

Otomobil, o sırada pompadan akaryakıt almakta olan C.B. idaresindeki 41 AEE 531 plakalı otomobile çarparak durabildi.

istanbul-cekmekoyde-otomobil-akaryakit-1028353-305133.jpg

ÇARPMANIN ETKİSİYLE ARAÇ ALEV ALDI

Çarpmanın hemen ardından, 34 GCD 639 plakalı otomobilde yangın çıktı. Akaryakıt pompalarının yanında başlayan yangın, istasyonda kısa süreli paniğe neden oldu.

istanbul-cekmekoyde-otomobil-akaryakit-1028354-305133.jpg

İstasyon çalışanları, soğukkanlılıklarını koruyarak yangın söndürme tüpleriyle alevlere anında müdahale etti.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İstasyon çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede tamamen kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

istanbul-cekmekoyde-otomobil-akaryakit-1028356-305133.jpg

Yangın nedeniyle istasyonda ve kazaya karışan iki otomobilde de hasar meydana geldi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak istasyonu geçici bir süreyle araç giriş ve çıkışına kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

