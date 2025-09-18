Milyonlarca çalışanı kızdıran açıklama: Kimse asgari ücretle çalışmıyor

Ekonomik kriz derinleşirken düşen alım gücü ve yüksek enflasyon şartlarında milyonlarca çalışan ayakta kalmaya çalışıyor. Yapılan son araştırmalar açlık sınırının asgari ücretin üzerinde olduğunu ortaya koymuştu.

En son BESAM tarafından yapılan araştırmada 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 26.000 liranın üzerinde olduğu belirlenmişti. Açlık sınırı asgari ücreti geçerken yoksulluk sınırı ise 90 bin lirayı geçmiş durumda.

Açlık 26 bini yoksulluk 4 asgariyi geçti!

Yani 4 asgari ücretin üzerinde. Ama bu tabloya rağmen Girişimci İş Adamları Vakfı Genel Başkanı Mehmet Koç'a göre Türkiye'de "çalışan ve emek veren hiç kimse açlık sınırının altında çalışamıyor"

Koç, CNBC-e'nin yayınında gündeme ilişkin açıklamasında şunları kaydetti

"️Türkiye'de çalışan ve emek veren hiç kimse açlık sınırının altında falan yaşamıyor. Bu doğru bir bilgi değil ABD'ye gidip dişinizi yaptırmaya kalktığınızda 2 ayda randevu alamazsınız ve üzerine 10 bin dolar para harcarsınız. Türkiye'de dişini kamu hastanesinde 2 günde yaptırırsın"

"TÜRKİYE'DE GENÇLERİN SAHİP OLDUĞU GİRİŞİMCİLİK İMKANLARI HİÇ BİR YERDE YOK"

Şimşek'in 'enflasyon düşüyor' açıklamasına sert tepki: 'Halkın gerçeği' dedi tek tek açıkladı

Koç iş imkanları nedeniyle yurt dışına giden ya da gitmek isteyen gençleri de suçlar bir açıklama yaptı:

"İş görüşmesine geliyorlar ya da proje kuracak, 'ben dışarı gitmek istiyorum' diyor. Niye be kardeşim? Ben Amerika'da benzinlikte çalışan bir sürü Türk'le karşılaşıyorum. Soruyorum mühendisim diyor. Dünyanın bir çok yerini biliyorum. İnanın, Türkiye'de herhangi bir yirmi yaş gencin sahip olduğu girişimcilik imkanları hiç bir yerde yok."

Sosyal medyada dolaşıma giren Mehmet Koç'un sözleri tepkiyi de beraberinde getirdi.