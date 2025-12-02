Merkez Bankası'ndan yeni zorunlu karşılık düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamalarında sadeleşmeye giderek bir dizi değişiklik yaptı. Yapılan düzenlemelerle, yurt dışından doğrudan temin edilen uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artışa uygulanan %0 oranındaki geçici uygulamanın süresi uzatılmayacak.

DÖVİZ VE ALTINDA ORANLARDA DÜZENLEME

Döviz tevdiat hesapları ile altın mevduat hesapları arasındaki zorunlu karşılık oran farklılıkları giderildi. Vadesiz ve 1 aya kadar vadeli döviz mevduat/katılım fonu oranı %32'den %30'a düşürülürken, daha uzun vadeli döviz mevduat/katılım fonunda oran %26 olarak belirlendi. Vadesiz ve kısa vadeli altın hesaplarında oran %28'den %30'a yükseltilirken, uzun vadeli hesaplarda oran %26'ya sabitlendi.

UZUN VADELİ YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLERDE İNDİRİM

Uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerin zorunlu karşılık oranları düşürüldü. 1 yıla kadar vadede oran %21'de sabit kalırken, 2 yıla kadar vadede oran %16'dan %10'a, 3 yıla kadar vadede %11'den %8'e, 5 yıla kadar vadede %7'den %3'e ve 5 yıldan uzun vadede ise oran %5'ten %0'a indirildi.

FİNANSMAN ŞİRKETLERİ VE KREDİ SINIRLAMASI

2022'de kapsama alınan finansman şirketlerinin yurt içi bankalara olan yükümlülükleri tekrar zorunlu karşılık kapsamı dışına çıkarıldı. Ayrıca, kredi büyümesi sınırlaması uygulamasının süresi bir yıl daha uzatıldı.