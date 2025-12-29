TV pazarı küçülüyor ama televizyonlar dev ekranlı telefona dönüşüyor

Pazarlama araştırma enstitüsü AVC Revo'nun tahminine göre, 2026 yılında televizyon pazarını on trend belirleyecek. İşte o trendler:

KÜRESEL ARZ 2026'DA AZALMASI BEKLENİYOR

2025 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren, depolama aygıtı fiyatlarındaki artışın çeşitli sektörler üzerindeki etkisi giderek daha ciddi hale geliyor ve bazı üreticiler televizyon fiyatlarını artırmayı planlıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın yaratacağı pazar ivmesinin, yükselen bellek fiyatlarının olumsuz etkisiyle dengeleneceği ve bunun da yıllık küresel sevkiyatlarda düşüşe yol açacağı öngörülüyor.

Çin ve Avrupa'daki satışlar düşerken, Kuzey Amerika'daki satışlar değişmedi.

Çin pazarında iç talep son derece yetersiz olup, sevkiyatlar yıllık bazda %4,8 oranında azalmıştır. Ülkedeki televizyon sevkiyatlarının 2026 yılında da düşüş trendini sürdürmesi beklenmektedir.

Öte yandan, Kuzey Amerika'daki televizyon sevkiyatlarının 2026 yılında bir önceki yıla göre sabit kalması bekleniyor.

Avrupa'da televizyon sevkiyatlarının 2026 yılında genel olarak düşmesi bekleniyor. Özellikle Batı Avrupa'da düşüş yaşanırken, Doğu Avrupa'da artış görülecek.

BÜYÜME BEKLENTİSİ OLAN GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR

Gelişmekte olan pazarlarda, büyük nüfusları nedeniyle, 2026 yılında Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ile Afrika'da televizyon sevkiyatlarının artması bekleniyor. Ancak bellek fiyatlarındaki artışın tüm cihaz pazarında genel bir fiyat artışına yol açması durumunda, fiyat duyarlılığı yüksek olan gelişmekte olan pazarlardaki büyüme potansiyeli sınırlı kalacaktır.

Amaç üretim kapasitesini yurt dışına kaydırmak

Çin'in televizyon üretim kapasitesini yurt dışına kaydırma eğilimi devam edecek. Meksika, markalı ve OEM üreticileri için önemli bir destinasyon haline geldi.

TCL, Hightech, TPV ve MTC gibi şirketler, 2025-2026 yıllarında Meksika'daki üretim kapasitelerini genişletmeyi planlıyor.

ÇİNLİ MARKALAR ÖNDE

Çin'in önde gelen markaları Hisense ve TCL, yurtdışı genişleme stratejileri ve tedarik zinciri avantajlarından yararlanarak sevkiyatlarında yıllık bazda büyüme kaydederken, diğer markalar sevkiyatlarında düşüş yaşadı ve karlılık zorluklarıyla karşılaştı.

Samsung Electronics'in 2025 yılının üçüncü çeyreğine ait mali raporu zarar gösterirken, LG Electronics 2024 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana sürekli zarar kaydediyor.

Funai Kuzey Amerika'daki televizyon işini sattı, Panasonic televizyon işini satmayı veya küçültmeyi düşünüyor ve Sony'nin satışları düşmeye devam ediyor.

Mevcut trendlere bakıldığında, Çin markalarının 2028 yılına kadar dünyada bir numaraya yükselmesi bekleniyor.

İLK 5'TE OLASI DEĞİŞİKLİKLER

2019'dan beri Samsung, LG, Hisense, TCL ve Xiaomi, dünyanın en büyük 5 televizyon tedarikçisi arasında yer alıyor.

Yurtdışındaki işlerinin yavaş büyümesi nedeniyle Skyworth sürekli olarak ilk 5'in dışında kaldı. Şirket, 2025 yılında Funai'nin Kuzey Amerika TV işini satın aldı ve yakın zamanda Panasonic'ten Japonya dışındaki bölgeler için lisans hakları elde etti.

Skyworth'ün kendi markasıyla sattığı televizyonların küresel sevkiyatlarının 2026 yılında 11 milyon adede ulaşması ve şirketin bu noktada küresel tedarikçiler arasında ilk 5'e girmesi bekleniyor.

Mini LED ve 85+ ultra büyük LED TV'lerin büyüme hızında yavaşlama

2024-2025 yılları arasında Mini LED ve 85+ inç TV'lerin sevkiyatları hızla arttı ve Çin markaları pazar payında Kore markalarını geride bıraktı. Mini LED TV'lerin ve 85+ inç ekranlı modellerin 2026 yılında da güçlü büyümesini sürdürmesi bekleniyor, ancak büyüme hızı 2024 ve 2025 yıllarına kıyasla yavaşlayacak.

Güney Koreli markalar OLED pazarında hakimiyeti elinde tutarken, 8K TV satışları düşüşte.

OLED teknolojisi piyasaya ilk çıkan teknoloji olma avantajına sahip olsa da, yalnızca iki tedarikçisi bulunmaktadır: LGD ve SDC. Dahası, OLED TV'ler ile geleneksel LCD TV'ler arasındaki önemli fiyat farkı nedeniyle, OLED TV'lerin satışları, piyasaya sürülmelerinin üzerinden on yıl geçmesine rağmen, 2022'deki zirve noktasında bile 7 milyon adede ulaşamadı.

OLED TV sevkiyatlarının 2026'da biraz artarak yaklaşık 6,6 milyon adede ulaşması bekleniyor.

2025 yılında 8K TV sevkiyatları yalnızca 100.000 adede ulaşacak ve Samsung %85'in üzerinde pazar payına sahip olacak. Ancak Samsung'un 2026 yılı için yeni 8K ürün planı bulunmuyor ve küresel 8K TV sevkiyatlarının önümüzdeki yıllarda düşmeye devam etmesi bekleniyor.

RGB TV ÜRETİMİNDE BÜYÜME

RGB teknolojisinin 2025 yılında pazarda önemli bir yer edinmesi bekleniyor. Hisense'in UX serisiyle yaptığı ilk ticarileştirmenin ardından Samsung ve TCL de RGB TV'ler piyasaya sürdü ve 2025 yılı için tahmini satışların 20.000 adet olması öngörülüyor.

2026 yılında Sony ve LG'nin RGB modelleri piyasaya sürmesiyle RGB markalarının yelpazesi daha da genişleyecek ve bu tür televizyonların küresel sevkiyatlarının 500.000 adede ulaşması bekleniyor.

Televizyonun pasif bir video izleme cihazından dev ekranlı bir cep telefonuna dönüşümü

Televizyon pazarının son yıllarda önemli bir büyüme kaydetmekte zorlanmasının başlıca nedenlerinden biri, pasif video izleme cihazları olan televizyonların çok sayıda alternatifinin bulunmasıdır.

Eylül 2025'te Huawei, bir televizyonu "dev ekranlı telefona" ve proaktif bir etkileşim merkezine dönüştüren mobil bir çipi ilk kez tanıtan Mate TV'yi piyasaya sürdü.

Bu yenilik, kullanım alanlarını eğlenceden eğitime ve konferanslara kadar genişleterek büyük ekranlı cihazların geleceğini yeniden tanımlıyor. Uzun vadede, televizyon sektöründe devrim niteliğinde değişikliklere yol açması bekleniyor.