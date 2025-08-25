Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

“GAZA GELMEYİN” UYARISI

Borsa İstanbul’daki yukarı yönlü seyir, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve emtia fiyatlarındaki hareketliliği analiz eden İslam Memiş, yatırımcılara “gaza gelmeyin, mantıklı hareket edin” çağrısında bulundu.

BITCOIN İÇİN TEKNİK SEVİYELER

Bitcoin’in son günlerdeki fiyat hareketlerine değinen Memiş, cuma günü 117.174 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin’in aynı gün içerisinde 112.500 dolara kadar gerilediğini hatırlattı (Saat 15:37 sırasında 111.096 dolar seviyesine kadar geriledi). Bu fiyat aralığını bir alım fırsatı olarak gördüğünü söyleyen uzman isim, 120.000 doların üzerinde alım yapmayanları tebrik ettiğini, 112.000-112.500 dolar bandında alım yapanların ise yerinde bir karar verdiğini ifade etti.

Ancak henüz teknik düzeltmelerin tamamlanmadığını belirten Memiş, 115.000 doların destek noktası olduğunu, yeniden yükseliş trendine girilmesi durumunda ise 127.500 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini söyledi.

ETHEREUM İÇİN "BÜYÜK TEHLİKE" UYARISI

Ethereum yatırımcılarına yönelik açıklamaları ise çok daha net ve sert oldu. Ethereum’un son günlerde 4.846 dolar seviyelerinde kapanış yaptığını ve %14’lük bir yükseliş kaydettiğini aktaran Memiş, bu yükselişe kapılıp şimdi alım yapanların ciddi risk aldığını belirtti.

“Alım fırsatını daha önce kaçırıp şimdi pozisyona girenler için sonuç hüsran olabilir” diyen Memiş, “Bu kişiler büyük zarar görebilir, yatırdıkları paralar hızla eriyebilir” ifadelerini kullandı. Geçmişte Ethereum yatırımcılarının ciddi kayıplar yaşadığını anımsatan Memiş, benzer hataların yeniden yaşanabileceğini vurguladı.

FİNANSAL OKURYAZARLIK VURGUSU

Kripto paralara yatırım yapmayı düşünen bireylerin öncelikle finansal bilgiye sahip olması gerektiğini belirten İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Finansal okuryazarlığınız yoksa, kriptoya olan ilginiz yüzeyselse bu piyasaya girmeyin. Sürü psikolojisiyle hareket eden yatırımcılar daha önce altcoinlerde nasıl zarar ettiyse, şimdi de aynı durumla karşı karşıya kalabilir. Bilinçli yatırım şart.”

