Mehmet Şimşek öyle bir şey söyledi ki inanmak mümkün değil!

Orta Vadeli Program sunumundan konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tasarruf tedbirlerinin etkin uygulandığını savundu. Şimşek "Tasarruf Genelgesi sayesinde, kamunun yaptığı harcamaları yaklaşık yüzde 33 düşürdük. Tasarruf konusunda hem samimiyiz hem de kararlıyız." dedi.

Ancak Şimşek'in bu sözleri akıllara; tasarruf dendiği bir dönemde daha da artan kamu harcamalarını getirdi. Haliyle Mehmet Şimşek'in sözlerine inanmak mümkün görünmüyor.

Türkiye’de ekonomik sıkıntılar vatandaşın alım gücünü zorlamaya devam ederken, kamu kuruluşlarının kullanımındaki araç sayısında artış yaşandığı iddia edildi. Yalnızca 2023 yılının ilk üç ayında kamu araç kiralamalarına yaklaşık 1,9 milyar TL harcandığı ifade ediliyor.

KAMU ARAÇ ENVANTERİ HIZLA GENİŞLİYOR

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, 2021 yılında kamuya ait toplam araç sayısı 111 bin 122 olarak kayıtlara geçmişti. Bu sayı, 2023’te 116 bin 904’e çıktı. 2025 yılı itibarıyla ise rakamın 130 bin seviyesine yaklaştığı öne sürülüyor. Kamunun taşıt envanterindeki bu artış, ekonomik krizle mücadele eden vatandaşlar nezdinde eleştiri konusu oldu.

AVRUPA İLE KIYASLANDI: TÜRKİYE ZİRVEDE

Kamu araçlarının sayısı, Türkiye’yi Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. Türkiye’deki kamu aracı sayısı, ekonomik olarak kendisinden çok daha büyük olan ülkeleri geride bırakmış durumda.

Örneğin;

Almanya’da kamuya ait yaklaşık 9 bin araç bulunuyor.

Fransa’nın kamu araç sayısı 8 bin seviyelerinde.

Japonya’da bu rakam 10 bin,

İtalya’da ise yaklaşık 29 bin kamu aracı mevcut.

Bu veriler, Türkiye’nin kamu taşıt filosunun orantısız şekilde büyüdüğünü gösteriyor.

ARAÇ KİRALAMA GİDERLERİ DE TEPKİ ÇEKİYOR

Kamu kurumları yalnızca satın alınan araçlarla değil, aynı zamanda kiralama yoluyla edinilen taşıtlarla da dikkat çekiyor. 2023 yılının sadece ilk üç ayında kamu tarafından araç kiralamaları için yaklaşık 1,9 milyar TL harcandığı bildirildi. Bu durum, tasarruf politikalarının yeterince uygulanmadığı yönünde kamuoyunda eleştirilere neden oldu.