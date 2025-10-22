Mehmet Şimşek kancayı ev sahiplerine taktı: Acısı kiracılardan çıkacak

AKP tarafından TBMM’ye sunulan yeni vergi paketinde, kira gelirlerine yönelik düzenlemelerin detayları netleşmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan etki analizine göre, yıllık 47 bin TL’ye kadar olan kira gelirlerinde uygulanan vergi istisnasının kaldırılmasıyla birlikte ev sahiplerinin ödeyeceği vergi miktarı mevcut seviyenin yaklaşık iki katına yükselecek.

EN AZ 2 KİRA TUTARINDA VERGİ ÖDEYECEKLER!

Maliye Bakanlığı'nın teknik analizi, istisna düzenlemesinin yürürlükten kalkmasıyla birlikte her bir ev sahibinin 2027 yılından itibaren artık en az 2 kira bedeli tutarında vergi ödemek zorunda kalacağını ortaya çıkardı. Analize göre, ev sahipleri halen elde ettikleri yıllık kiranın ortalama 1 kira tutarını vergi olarak ödüyordu. Yeni vergi paketiyle birlikte ise vergi yükü ciddi oranda artacak.

Sözcü'nün haberine göre; Maliye Bakanlığı 2024 yılında 1 milyon 986 bin ev sahibinin kira geliri elde ettiğini ve vergisini bu istisnadan faydalanarak ödediğini belirledi ve bu ev sahiplerinin yaklaşık 500 bininin emekli, dul ve yetim aylığı aldığı tespit edildi. Yapılan hesaplamalara göre, kira gelirindeki istisnanın kaldırılmasından en az 1.5 milyon ev sahibi olumsuz yçnde etkilenecek.

YAKLAŞIK 15 BİN LİRA İLAVE VERGİ!

Bakanlığın teknik analizlerine göre, istisna kapsamı dışında kalan bu ev sahipleri, 2027 yılında toplam 22 milyar lira fazladan vergi ödemek zorunda kalacak. Söz konusu miktar, istisna kapsamı dışında kalan her bir ev sahibinin ortalama yaklaşık 15 bin lira ilave vergi ödeyeceği anlamına gelmekte. İstisna uygulaması, yalnızca emekli, dul veya yetim aylığı alıp da kira geliri elde eden ev sahipleri için sürecek.

İSTİSNADAN İŞSİZLER YARARLANAMAYACAK!

Vergi paketinde dikkat çeken başka bir nokta ise, vergi istisnasından işsizler, işsizlik maaşı alanlar ve geçimini sadece kira geliri üzerinden sağlamaya çalışan vatandaşların faydalanamayacak olması. Bu durum eleştirilere yol açarken bunun yanı sıra büyük servet sahibi olup aynı zamanda emekli aylığı alan varlıklı kesime de bu istisna avantajının uygulanmaya devam edeceği ifade ediliyor.

Söz konusu teklifteki bu durumların, bugünkü komisyon görüşmelerinde önergelerle düzeltilmesi bekleniyor.