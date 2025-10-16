Mehmet Şimşek iddiası yeniden gündem oldu! Bu seneki bütçe törenine katılmadı

Yayınlanma:
"19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" sözleri yalanlanan ancak siyasi operasyonların ekonomik faturasını ödemekle meşgul olurken sağlığını kaybettiği konuşulan Mehmet Şimşek iddiası yeniden gündem oldu! Cevdet Yılmaz 2026 bütçesine iişkin konuşurken Bakan Şimşek, bu seneki bütçe törenine katılmadı. Törende yer almayınca Şimşek'in sağlığına ilişkin iddialar güçlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in mide rahatsızlığının nüksederek midesinden tedavi görmeye başladığı ve yakın çevresine de "Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" itirafında bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüş çok sayıda yerde yayımlanan habere jet yalanlama gelmişti.

Gazeteci Nuray Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ve hükümet içindeki rahatsızlıklara ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

“Şimşek’in ‘yargı, hukuk, siyaset’ arasına sıkışmış ülke gündeminin ekonomik planlarına verdiği zarar konusunda son derece üzgün olduğu anlatılıyor” diyen Babacan, Şimşek’in yakın çevresine, “Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik” dediğini ileri sürdü.

Babacan'ın aktardığı iddialar arasından sadece Bakan Şimşek'in 19 Mart operasyonlarına ilişkin sözlerine yalanlama gelirken midesinden sağlık sorunları olduğuna ilişkin bilgilere yalanlama gelmedi.

BU SENEKİ BÜTÇE TÖRENİNE KATILMADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı ve Bütçe Bağlama Töreni'nde konuştu.

simsek-bu-sene.png
2026 Yılı Bütçe Bağlama Töreni

2026 yılı Bütçe Kanunu teklifini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını belirten Yılmaz, bütçenin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi. Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarındaki veriler ve satır araları kadar ekonominin patronu Mehmet Şimşek'in törene katılmaması da dikkat çekti.

imsek-gecen-sene.jpeg
Mehmet Şimşek geçen yılki törende Yılmaz'ın yanındaydı

Babacan'ın "Siyasi operasyonların ekonomik faturasını ödemekle meşgul olan ekonomi yönetimi, açıktan dertlenemediği için duygularını ya dostlarıyla paylaşıyor ya da midesinden çıkıyor" diyerek duyurduğu Mehmet Şimşek'in mide rahatsızlığına ilişkin iddialar güçlendi.

Şimşek'in yalanlanmayan mide rahatsızlığını yazan Babacan şunları söylemişti:

Siyasi operasyonların ekonomik faturasını ödemekle meşgul olan ekonomi yönetimi, açıktan dertlenemediği için duygularını ya dostlarıyla paylaşıyor ya da midesinden çıkıyor. Şimşek’in ‘yargı, hukuk, siyaset’ arasına sıkışmış ülke gündeminin ekonomik planlarına verdiği zarar konusunda son derece üzgün olduğu anlatılıyor.

Göreve gelme aşamasında devam eden mide tedavisi ilk etapta ‘reddetmek’ için bahane bile olmuştu. Ancak partideki yakın arkadaşlarının devreye girmesiyle görevi kabul etmişti. Şimdi Şimşek’in aynı dertten muzdarip olduğu ve tedavi gördüğü anlatılıyor. Şimşek’in yakın çevresine “Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik’ dediğini de aktaralım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

